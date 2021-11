Sconti Cyber Monday per fare musica con microfoni, DJ Set, Karaoke, strumenti musicali

La musica non è solo bella da ascoltare in cuffia ma anche da vivere insieme agli amici, da suonare insieme o da riprodurre con la vostra personalizzazione. Se volete attrezzarvi con gli strumenti e gli accessori giusti sono tante le occasioni in questi giorni per costruire e ampliare il vostro equipaggiamento.

Molte delle offerte sono nel territorio degli accessori per creativi come microfoni per podcast e interviste e riprese video. Ecco la nostra selezione con alcune offerte che si prolungano anche nella giornata del 30 Novembre 2021

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

Rode

Rode Microphones VideoMic Me-L Microfono direzionale compatto per iPhone® o iPad® con connettore Lightning In offerta a 61,99 € – invece di 79,00 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Rode VMGO VideoMic Go Microfono Direzionale per Fotocamere DSLR e Videocamere, 100Hz – 16kHz, Jack 3,5 mm, Nero/Antracite In offerta a 58,99 € – invece di 85,00 €

sconto 31% – fino al 29 nov 21

Rode VideoMic Pro Rycote Microfono Mono Direzionale a Condensazione, Mezzo Fucile, Ultra Compatto Professionale con Supporto Rycote, attacco shoe mount, Jack 3,5 mm, Nero In offerta a 131,00 € – invece di 229,00 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

RØDE VideoMicro Microfono direzionale compatto su videocamera In offerta a 42,99 € – invece di 69,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

Rode smartLav+ Microfono Lavalier con Filtro Anti-pop, Resistente all’Acqua per Smartphone e Tablet, Connettore TRRS placcato in oro, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 69,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

Zoom

Zoom – Q8/Ifs – Registratore Digitale Audio e Video 3M Hd, Nero In offerta a 262,65 € – invece di 309,00 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Blue

Blue Snowball iCE Plug ‘n Play Microfono USB per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggio, Video YouTube su PC e Mac – Bianco In offerta a 45,71 € – invece di 65,20 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Microfono Blue Snowball Microfono USB Classic Studio-Quality per Registrazione, Podcast, Broadcast, Twitch Game Streaming, Doppiaggi, Video YouTube su PC e Mac – Nero In offerta a 70,51 € – invece di 84,99 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Blue Yeti Nano Microfono USB Premium per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcast su PC e Mac, Mic a Condensatore, Effetti Blue VO!CE, Cardioide e Omni, Monitoraggio Senza Latenza – Nero In offerta a 100,98 € – invece di 119,99 €

sconto 16% – fino al 29 nov 21

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac – Nero In offerta a 113,89 € – invece di 149,99 €

sconto 24% – fino al 29 nov 21

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE, Nero In offerta a 125,99 € – invece di 179,99 €

sconto 30% – fino al 26 nov 21

Blue Microphones Yeti Professional Multi-Pattern USB Mic for Recording and Streaming Microfono USB per Registrazione e Streaming su PC e Mac, 3 Capsule, 4 Modalità di Rilevamento, Negro/Argento In offerta a 185,49 € – invece di 264,99 €

sconto 30% – fino al 24 nov 21

Marantz

Marantz Professional Pod Pack 1 – Kit Completo per il Podcast con Microfono a Condensatore USB, Braccio Regolabile e Cavo USB In offerta a 41,23 € – invece di 59,99 €

sconto 31% – fino al 30 nov 21

Marantz Professional MPM-1000U – Microfono USB a Condensatore con Diaframma Largo per il Podcasting e la Registrazione, Reggimicrofono e Cavo USB In offerta a 42,42 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino al 30 nov 21

Marantz Professional MPM-2000U – Microfono a condensatore USB per registrazione, podcast & gaming – Con sospensione elastica, cavo USB e custodia In offerta a 63,75 € – invece di 89,99 €

sconto 29% – fino al 30 nov 21

SoundBlaster

Sound Blaster JAM V2, cuffie senza fili con Bluetooth 5.0, USB-C, aptX bassa latenza, aptX HD, connettività Multipoint, rilevamento vocale, riduzione del rumore e batteria di 22 ore In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Hercules

Hercules P32 DJ — Controller USB a 2 Banchi — Interfaccia Audio Integrata — 32 Pad — Software DJUCED Incluso In offerta a 129,99 € – invece di 249,99 €

sconto 48% – fino al 29 nov 21

Hercules DJ Party Set: tutto ciò di cui hai bisogno per dar vita a feste indimenticabili. Compattissimo controller DJ a doppio banco DJControl Starlight USB per Serato DJ Lite, con manopole jog sensib In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino al 29 nov 21

HERCULES, DJLearning Kit – Controller DJControl Inpulse 200 – Cuffie DJ HDP DJ45 – Altoparlanti di Monitoraggio DJMonitor 32, (4780900) In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

IBIZA

Ibiza Port10VHF-BT-WH Impianto audio portatile cassa attiva (500 Watt, ingressi USB SD MP3, 2 microfoni, cuffie, batteria integrata, telecomando) – nero, 10” – 500W In offerta a 141,85 € – invece di 249,00 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

FREESOUND400 – Ibiza – ALTOPARLANTE ATTIVO STAND-ALONE 400W CON BLUETOOTH, USB, MICRO-SD E TELECOMANDO In offerta a 149,25 € – invece di 186,82 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Ibiza – Port12VHF-BT – SISTEMA SONORO PORTATILE 12”/30CM CON USB-MP3, REC, VOX, BLUETOOTH, 2 MICROFONI VHF In offerta a 162,99 € – invece di 199,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Ibiza Port15VHF-BT Impianto audio portatile cassa attiva, ingressi USB SD MP3, Nero, 15” – 800W In offerta a 221,99 € – invece di 359,00 €

sconto 38% – fino al 29 nov 21

WAVE10 – Ibiza Sound – SPEAKER 2×10 ” / 800W con USB/SD/FM/BLUETOOTH – Effetti luce FLAME e connessione wireless TWS In offerta a 228,99 € – invece di 279,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

PORT12UHF-MKII – Ibiza – SISTEMA AUDIO PORTATILE STAND-ALONE 12” / 700W CON 2 MICROFONI UHF, USB-MP3, VOX E BLUETOOTH In offerta a 245,99 € – invece di 328,90 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

Ibiza PORT15UHF-MKII SISTEMA AUDIO PORTATILE STAND-ALONE 15” / 800W CON 2 MICROFONI UHF, USB-MP3, VOX E BLUETOOTH, Nero In offerta a 302,99 € – invece di 369,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

RockJam

RockJam Singcube Macchina per karaoke Bluetooth ricaricabile da 5 watt con due microfoni, effetti di modifica della voce e luci a LED In offerta a 24,97 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 30 nov 21

HERCULES DJControl Inpulse 500 controller DJ a 2 posti, Beatmatch Guide, IMA, 16 RGB, integrato Scheda sonora/mixer, Mic-In, DJ Academy, DJUCED & Serato DJ Lite, PC/Mac In offerta a 229,99 € – invece di 249,48 €

sconto 8% – fino al 29 nov 21

Laney

Laney AUDIOHUB Series AH80 – Multi-Input Combo Amp – 80W – 10 inch Woofer plus Horn In offerta a 231,20 € – invece di 289,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Korg

Korg Volca Beats analogico, MultiColored In offerta a 109,99 € – invece di 169,00 €

sconto 35% – fino al 29 nov 21

KORG – NU:TEKT NTS-1 DIGITAL KIT In offerta a 82,99 € – invece di 105,00 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Alesis

Alesis Q88 MKII – Tastiera MIDI Controller a 88 note con tasti sensibili alla velocity e software di produzione musicale incluso In offerta a 165,99 € – invece di 199,99 €

sconto 17% – fino al 30 nov 21

Alesis Recital White – Pianoforte Pianola con Casse, 5 Suoni, 88 Tasti Semi Pesati, Alimentatore + 3 mesi di Abbonamento Skoove Premium, Bianco In offerta a 187,49 € – invece di 249,99 €

sconto 25% – fino al 30 nov 21

Alesis Recital Grand – Pianoforte digitale 88 tasti pesati di tipo Graded Hammer, 16 suoni di pianoforte e altoparlanti integrati In offerta a 359,99 € – invece di 449,99 €

sconto 20% – fino al 30 nov 21

Martin Smith, Malini, RockJam

Martin Smith Chitarra acustica con corde, plettri e tracolla per chitarra, Naturale In offerta a 31,55 € – invece di 54,99 €

sconto 43% – fino al 30 nov 21

Meinl Percussion HCAJ100NT, Cajon in betulla con cordiera, serie Headliner In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Music Alley chitarra acustica classica junior 34 pollici per bambini In offerta a 21,35 € – invece di 44,54 €

sconto 52% – fino al 30 nov 21

Rockjam 7″ e 8″ Bongo Set con Borsa Imbottita e Chiave di Sintonia Naturale In offerta a 18,93 € – invece di 32,99 €

sconto 43% – fino al 30 nov 21

RockJam Kit completo per chitarra elettrica con amplificatore per chitarra da 20 Watt, lezioni, tracolla, custodia morbida, plettri, whammy, piombo e corde di ricambio, Rosso In offerta a 63,11 € – invece di 109,99 €

sconto 43% – fino al 30 nov 21

RockJam 01 Supporto per Chitarra In offerta a 8,10 € – invece di 14,99 €

sconto 46% – fino al 30 nov 21

Windsor Pieghevole Regolabile Spartiti Stare con Trasporta la Cassa di Colore Rosa In offerta a 8,60 € – invece di 14,99 €

sconto 43% – fino al 30 nov 21

Chitarra Classica Acustika in Legno 100 cm 6 Corde in Nylon 4/4 Misura 39 Nero In offerta a 49,00 € – invece di 59,99 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

ACUSTIKA F315 Chitarra Acustica – Chitarra Acustica cut-away misura 41” (105x40x10) cm in Legno – 6 Corde in Acciaio, colore Sun Brust. In offerta a 53,00 € – invece di 64,90 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

ACUSTIKA F330E Chitarra ElettroAcustica – Chitarra ElettroAcustica misura 39” (97x36x9,5) cm in Legno – 6 Corde in Acciaio In offerta a 73,00 € – invece di 89,90 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Chitarra Classica Acustika in Legno 100 cm 6 Corde in Nylon 4/4 Misura 39 red burst In offerta a 49,00 € – invece di 59,99 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

ION Audio

ION Audio Max LP – Giradischi Vinili a tre velocità con Casse, uscita Cuffie, Conversione USB + Software, uscite RCA Standard – Finitura in Legno In offerta a 59,93 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 30 nov 21

ION Audio Max LP Black – Giradischi a Tre Velocità con Casse, uscita Cuffie, Conversione USB + Software, uscite RCA Standard – Finitura in Nero In offerta a 71,60 € – invece di 89,99 €

sconto 20% – fino al 30 nov 21

ION Audio Air LP – Giradischi Bluetooth a Tre Velocità con Software di Conversione USB e Finitura in Nero Lucido In offerta a 90,00 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino al 30 nov 21

