Sconti lampo su Amazon con Huawei, Eufy, Ugreen, Mpow, Aukey, TaoTronics, Nilox

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Tra le offerte che sono disponibili tra qualche giorno vi segnaliamo anche una ampia gamma di TV Hisense con sconti fino al 43%, sconti su Bici Elettriche tra cui diversi modelli Nilox con sconti fino al 32%, Smartphone OnePlus 6 in promozione e l’SSD Portatile SanDisk da 1 TB a 155 Euro.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Auricolari Bluetooth HolyHigh Auricolari senza fili Cuffie Bluetooth 4.1 Sportive IPX7 Impermeabile CVC 6.0 con Microfono 240 ore Scatola Ricarica per iPhone Android Rosso In offerta a 15,99€ Click qui per approfondire

Huawei Mediapad T5 10 LTE Tablet con Display da 10.1″ in 16:10, Processore da 2.3 GHz, Memoria RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, Nero In offerta a 149,99€ sconto 20% Click qui per approfondire

Luce Notte LED, OMERIL [2 Pezzi] Lampada Guardaroba con Sensore Movimento, Batteria Ricaricabile Luce LED con Striscia Magnetica Adesiva per Armadio, Scale, Corridoi, Cucina, Garage ecc-Auto/On/Off [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 14,44€ sconto 15% Click qui per approfondire

Lampada da Lettura, OMERIL Lampada Clip Ricaricabile con 6 LED 3 Modalità, Luce da Libro con Pinza per Lettori di Notte, E-Reader, Bambino, Kindle, Studio, Letto, Viaggi, Tablet, Computer Portatili [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 9,34€ sconto 15% Click qui per approfondire

eufy C1 Bilancia Smart con Bluetooth, Grande Display LED, 12 Misurazioni, Analisi delle Composizione del Corpo con Peso/Grasso Corporeo/BMI/Fitness Body, Auto On/off, Superficie in Vetro Temperato In offerta a 29,99€ sconto 17% Click qui per approfondire

Mpow Supporto Smartphone per Auto Universale con 3 LIVELLI, Rotazione di 360 Gradi, Regolabile Tramite Morsetto, per Cellulari Come iPhone, Samsung Galaxy, Asus ZenFone 3, Huawei, Xiaomi, ecc In offerta a 7,64€ sconto 15% Click qui per approfondire

[Negozio ufficiale] Creality Stampante 3D Ender 3, riprendi stampa V-Slot Prusa i3 per uso domestico e scolastico In offerta a 185,30€ sconto 15% Click qui per approfondire

TaoTronics Tavolino Pieghevole Regolabile in Altezza e Inclinazione,Vassoio da Letto Portatile con Gambe Pieghevoli per Divano, Letto, Ufficio e Picnic ECC – In offerta a 31,44€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Treppiedi Mini Flessibile Portatile 360 Gradi con Vite da 1/4″ Treppiede Smartphone per iPhone iPhone XS/X / 8, Samsung, Treppiedi Fotocamera per Canon, Nikon, Sony, GoPro, DSLR In offerta a 14,43€ sconto 15% Click qui per approfondire

Rampow Adattatore USB C USB 3.0 [OTG – 2 Pezzi] Cavo Tipo C a USB A, Tecnologia USB OTG 5Gbps, Compatibile per Samsung S9/S8,Huawei P9, Xiaomi Mi A1/Mi 5, MacBook PRO 2018/2017/2016-20CM Grigio In offerta a 6,79€ sconto 15% Click qui per approfondire

UGREEN Case Esterno per Hard Disk USB C 3.1 Gen 2 con 6Gbps UASP Box Esterno HDD Enclosure per 2.5” HDD SSD SATA I II III Fino a 6TB 7 e 9,5 mm Hard Disk Case per WD Toshiba Seagate Samsung ECC. In offerta a 14,29€ sconto 16% Click qui per approfondire

Aspirapolvere Robot Bagotte BG600, 6.95 cm Altezza, 1500pa Aspirazione, 5 Modalità di Pulizia,Potente Filtro ad Alte Prestazioni, Ideale per Proprietari di Animali Domestici, Pavimenti e Tappeti [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 175,99€ sconto 16% Click qui per approfondire

HENMI Interruttore WIFI Smart Switch10A 2.4GHZ Presa Intelligente WIFI Controllo Remoto Wireless Compatibile Con Android Alexa Amazon Eco Eco Dot Google Home Per Smart Home In offerta a 10,59€ sconto 15% Click qui per approfondire

LAYEN BS-1 – Adattatore Ricevitore Musicale Bluetooth per Bose SoundDock Series 1 – Trasmetti Musica in Streaming in modalità Wireless dal Tuo Smartphone, Tablet o Laptop alla Docking Station Bose 1. In offerta a 29,74€ sconto 15% Click qui per approfondire

