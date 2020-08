Sconti Xiaomi: tutto a metà prezzo fino al prossimo 20 agosto

Se stavate aspettando un buona occasione per acquistare un prodotto Xiaomi ad un prezzo vantaggioso non potete perdervi l’iniziativa di Gearbest, che fino al prossimo 20 agosto propone in sconto moltissimi prodotti del brand cinese ad metà prezzo o con ribassi ancora superiori.

Sono davvero tanti i prodotti in offerta, tra cui spicca per esempio la recente smartband Mi Band 5, acquistabile a soli 17 euro grazie al coupon XIAOMI10THHP (il numero di coupon in questo caso è molto limitato), oppure il drone FIMI X8, che si acquista a soli 335 euro circa con il coupon JTQNRFMZ1W.

Non mancano le offerte a pmetà prezzo per i più recenti smartphone Xiaomi, come Redmi 9C o Redmi 9A, Redmi 9 o Redmi Note 9, oppure diversi modelli di notebook, fra cui spicca lo Xiaomi RedmiBook 16 in vendita a poco più di 700 euro.

Disponibili poi altre offerte dedicate a dispositivi indossabili, auricolari e altoparlanti, dispositivi di recente uscita aspirapolveri, proiettori, dispositivi di sicurezza e protezione per sistemi di smart home o apparecchi per la casa.

Gli sconti, come detto, dureranno solo fino al prossimo 20 agosto, meglio dunque approfittarne prima che sia troppo tardi: per visionare la pagina dedicata agli sconti Xiaomi è sufficiente cliccare su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.