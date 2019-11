Scontissimo termostato Smart Tado° e con Echo Dot in regalo; compatibile con HomeKit

Il termostato V3+ di Tado° è uno degli strumenti più completi e versatili per la gestione della temperatura in casa permettendo non solo il controllo con il vostro smartphone anche a distanza ma pure la gestione con la voce e la programmazione facilitata. Amazon lo sconta ad un prezzo eccezionale solo 129 euro, e in più di fatto vi regala Echo Dot, lo speaker smart che potete usare direttamente o collegare ad un più grande altorparlante via cavo o bluetooth.

Amazon Echo Dot, un piccolo altoparlante smart, prodotto entry level dell’ecosistema Alexa, è già in sconto di per sé ad un prezzo eccellente. Solo 19,99 euro (invece che 59,99 euro). Con esso, lo ricordiamo si può avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali. Tra questi c’è appunto il termostato Tado°.

Il termostato Smart Tado°, a sua volta, è un prodotto di punta per la casa smart. Si collega via Ethernet al router di casa e da qui con una connessione proprietaria al gateway che gestisce il relais caldaia e alimentato a batteria. Tra i vantaggi segnaliamo l’ottima integrazione con controllo condizionatore sempre di tado, l’ottimo sistema di intelligenza artificiale e la gestione ottimale del geofencing con molteplici inquilini. Lo abbiamo provato da tempo su Macitynet e vi possiamo garantire della sua affidabilità. Potete confrontare le sue caratteristiche anche con altri termostati smart nella nostra speciale guida ai Termostati intelligenti.

È compatibile sia con HomeKit che con Google Assistant. Su Amazon costa 184 euro.

Grazie al bundle, in pratica, pagate il termostato il 30% in meno del suo prezzo e in più portate a casa gratis Amazon Echo Dot. Che cosa volete di più? Che l’offerta duri a lungo? Su questo non ci giureremmo…

