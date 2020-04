Sconto -50€ su iPhone con il Colore a Sorpresa. Su TrenDevice solo fino al 29 aprile

Se state cercando un nuovo iPhone e non avete particolari preferenze per la scelta del colore, fino al 29 Aprile su TrenDevice risparmiate 50€ scegliendo il Colore a Sorpresa. Cosa significa? Nella scheda prodotto, selezionando l’opzione “colore a sorpresa”, riceverete l’iPhone a seconda del colore disponibile a magazzino. È un’occasione da non perdere perché i prezzi del colore a sorpresa, fuori promozione, sono sempre i più convenienti ma, fino al 29 Aprile, TrenDevice ha abbassato ulteriormente i prezzi e potete risparmiare ben 50€. Non è necessario alcune codice sconto perché i prezzi che trovate sul sito TrenDevice sono già scontati di 50€.

Tra i modelli di iPhone scontati con il Colore a Sorpresa, ci sono i due tra i più venduti su TrenDevice per il rapporto qualità-prezzo: iPhone X ricondizionato e iPhone 7 ricondizionato. L’iPhone X presenta uno schermo da 5,8 pollici Retina HD ad ampia gamma cromatica, doppia fotocamera posteriore da 12 MP e fotocamera frontale con apertura focale di 2,2. Grazie alla superficie posteriore in vetro, l’iPhone X si ricarica senza cavo, ed è resistente all’acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda l’iPhone 7, la fotocamera è sicuramente la migliore singola montata su iPhone prima dell’arrivo di iPhone Xr. Forse solo con iPhone 7 Apple ha iniziato a fare sul serio con la fotocamera, comprendendo che era un elemento sul quale investire, e l’ha fatto, dotando questo modello di fotocamera da 12 megapixel, dotata di diaframma con apertura ƒ/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, per foto migliori anche in ambienti in ombra, con meno rumore e dettagli più nitidi. Il primo processore 4-core su iPhone ha visto protagonista proprio iPhone 7, migliorandone le prestazioni e i consumi rispetto al precedente iPhone 6s, al cui confronto la durata della batteria di 2 ore in più è senza dubbio un bel traguardo. Inoltre può vantare altri primati: è il primo iPhone ad aver detto addio al jack per le cuffie, così come il primo a ottenere il rating IP67 per resistenza a polvere e schizzi; il pulsante Home per la prima volta fa affidamento sul Taptic Engine passando quindi a digitale, da meccanico com’era nei modelli precedenti.

Nelle ultime settimane TrenDevice ha presentato tante novità: è proprio di questi giorni la possibilità di scegliere il pagamento rateale istantaneo e 100% online con Soisy, per ordine minimo di 250€. È già molto richiesto TrenDevice +, un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta lancio a soli 19,90€ annui anziché 49,90€.

Altra novità, già acquistabile nelle schede prodotto di iPhone, il servizio Protection Plan 2 anni, pensato per chi vuole godere serenamente il proprio dispositivo ricondizionato, con ben 2 anni di assistenza tecnica. Grazie al servizio Protection Plan 2 anni, l’iPhone è coperto, per 24 mesi dall’acquisto, in caso di qualunque danno tecnico-funzionale. In caso di sinistro, TrenDevice provvederà alla riparazione o alla sostituzione del device.

Avete già visto gli accessori per iPhone e iPad? Sono prodotti nuovi e certificati MFi (Made for iPhone), realizzati secondo i migliori standard di qualità, quindi perfettamente compatibili con i prodotti Apple. Disponibili cavi e alimentatori, come ad esempio il Kit Ricarica Veloce 4x (Cavo lightning + Alimentatore), che vi sarà estremamente utile, perché è in grado di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Auricolari EarPods, Cover per iPhone a marchio TrenDevice e il vetro protettivo per iPhone. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla Garanzia di 12 mesi e il reso gratis nei primi 14 giorni.

Ricordatevi quindi che fino al 29 Aprile su TrenDevice avete 50€ di Sconto su tutti gli iPhone con l’opzione “Colore a Sorpresa”. Per usufruire dello sconto non è necessario alcun codice, i prezzi che vedete online sul sito TrenDevice sono già scontati di 50€.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.