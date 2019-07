Sconto a 393 euro per CHUWI LapBook Plus 15.6, il notebook per creativi con schermo 4K

Creativi all’ascolto unitevi, il notebook con schermo 4K CHUWI LapBook Plus da 15,6 pollici è in super sconto a 393 euro, in calo da 550 euro di listino. Si acquista direttamente a questo indirizzo per poco tempo.

CHUWI LapBook Plus 15.6 pollici è un notebook perfetto per l’uso quotidiano, ma che ha nel suo display uno dei punti di forza principali. E’, infatti, dotato di un schermo 4K con risoluzione 3840 x 2160 con un’ampia diagonale da 15,6 pollici, in grado di offrire il massimo per la visione e modifica di foto e video.

A livello di caratteristiche tecniche dispone di processore Intel Atom X7-E3950 Quad Core da 1,6 GHz, fino a 2,0 GHz, affiancato da una scheda Intel HD Graphics 505, GPU fino a 500 MHz.

Il notebook offre anche 8 GB di RAM, per un multitasking avanzato, per poter mantenere aperte, ad esempio, numerose pagine web, senza rallentarne il funzionamento. A livello di memoria interna, invece, è equipaggiato con un SSD da ben 256 GB.

Ancora, lato multimediale, dispone di una camera frontale da 2MP per video chiamate, risultando così un portatile completo anche per un utilizzo business. La connettività, invece, si affida tra le altre ad una uscita Micro HDMI, per poter collegare il portatile ad un monitor o proiettore esterno.

CHUWI LapBook Plus 15.6 ha un peso di circa 1,5 kg, con misure pari a 36,20 x 24,20 x 1,59 cm. Solitamente ha un listino di oltre 550 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 393 euro, con spese di spedizioni veloci e sicure completamente gratuite. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.