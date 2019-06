Amazon svende le Jabra Elite 65T, auricolari full wireless con soppressione attiva del rumore

Le Airpods troppo cari, incompatibili con i vostri telefoni oppure insoddisfacenti per tecnologia? Andate su Amazon e compratevi i Jabra Elite 65T, tra le migliori cuffie full wireless, oggi scese ad un prezzo eccezionale: 120,99 euro.

Questi auricolari li abbiamo provati su Macitynet alcuni mesi fa. Per questo non vi faremo perdere troppo tempo in questa sede nella descrizione delle loro funzioni tecniche. Potete leggere la nostra prova, che abbiamo concluso con elogi e apprezzamenti, se volete approfondire. Qui ci limitiamo ad elencare alcune delle loro caratteristiche in sintesi

Completamente prive di fili

Attivazione automatica una volta indossate

Certificazione IP55 (protezione dal polvere, spruzzi d’acqua e sudore)

Ricarica rapida

Cancellazione attiva del rumore

Supporto applicazione Jabra Sound+

Supporto Siri, Google Assistant e Alexa

Tra i maggiori vantaggi rispetto alle Airpods c’è proprio la cancellazione del rumore “smart” capace di filtrare i rumori più fastidiosi senza isolarci totalmente dall’ambiente (ottimo quando si cammina in strada) e l’orientamento al mondo dello sport. Ovviamente non possono essere così integrate con iPhone come lo sono le Airpods, ma in compenso sono universalmente compatibili.

Sul mercato questi auricolari sono proposti da Jabra a 190 euro, sul mercato costano intorno ai 170 euro, su Amazon comprate il modello in color nero e rame a solo 120,99 euro, il miglior prezzo del mercato. Una sola raccomandazione; quando Amazon abbassa così tanto i prezzi, spesso non li mantiene per giorni (qualche volte neppure per ore), quindi se vi interessa il prezzo vi conviene comprare subito…