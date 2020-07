Offerta Flash: Anker SoundCore Boost a 49,99 euro

Se volete una cassa Bluetooth da portare in un pic-nic e che sia capace di stupire i vostri amici, prendete in seria considerazione Anker SoundCore Boost, al momento è in offerta del giorno a soli 49,99 euro spedizione compresa.

Questo altoparlante, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita qui, ha tutte le carte in regola per sostituire anche un eventuale speaker casalingo per rilassarsi con la propria musica da soli o in compagnia.

Resistenza all’acqua, 10 ore di autonomia e ricarica di emergenza di uno smartphone sono funzioni aggiuntive che completano quella che consideriamo sotto ogni punto di vista una delle migliori casse Bluetooth attualmente disponibili in commercio per la fascia di prezzo in cui si posiziona.

Semplice e lineare dal punto di vista estetico, questa cassa è l’ideale per ascoltare musica in casa oppure all’aperto grazie alla sua certificazione IPX5 che la rende resistente agli spruzzi d’acqua: in più offre una presa USB che permette di ricaricare anche uno smartphone, trasformandosi all’occorrenza in una vera e propria power bank.

Normalmente costava al lancio 70 euro. Ora costa 60, ma per oggi lo pagate soltanto 49,99 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.

