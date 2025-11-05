Sconto Apple Watch 11 Cellular, ribasso del 23%

Uscito solo poche settimane fa (e recensito qui da Macitynet) va già in sconto Apple Watch Series 11 GPS in versione Cellular: costa solo 444,99€, iinvece che 579,00€, un consistente scontod el 23%.

Design aggiornato e display Always-On

Apple Watch Series 11 mantiene la cassa squadrata con bordi sottili e un display Always-On Retina di Apple Watch 10, molto luminoso, utile per leggere notifiche e dati anche alla luce diretta.

Il vetro anteriore è ora rinforzato per una maggiore resistenza agli urti, mentre la scocca in alluminio resta leggera e adatta all’uso quotidiano. Il modello proposto è compatibile con i cinturini già disponibili per le versioni precedenti, ed è impermeabile fino a 50 metri per nuoto o allenamenti outdoor e ora offre permette anche di fare snorkeling.

Chiamate, messaggi e dati senza iPhone

Grazie al supporto GPS + Cellular, questo modello permette di ricevere messaggi, chiamate e notifiche anche quando l’iPhone non è nelle vicinanze. È indicato per chi pratica sport, si muove spesso o preferisce lasciare lo smartphone a casa. Include anche connessione LTE, utile per ascoltare musica in streaming o usare app come Mappe e Wallet in mobilità. L’integrazione con watchOS 10 consente di accedere a nuove schermate smart e widget contestuali, migliorando la fruibilità quotidiana.

Monitoraggio salute e funzioni smart

Apple Watch Series 11 include sensori evoluti per frequenza cardiaca, ECG, ossigeno nel sangue e rilevamento della temperatura corporea. È pensato per chi vuole controllare parametri vitali in modo continuo, con notifiche in tempo reale su eventuali anomalie.

Il rilevamento automatico di cadute e incidenti, insieme alla chiamata SOS, aumenta il livello di sicurezza personale. Non mancano le app per sport, mindfulness e ciclo mestruale, tutte gestibili direttamente dal quadrante.

Nella nuova versioen ci sono anche gli allerta per sospetta pressione arteriosa più elevata della norma.

Il prezzo su Amazon scende da 579,00€ a 444,99€ per la versione GPS + Cellular. Il prezzo è più basso di quello della versioen con solo GPS.

