Offerte di Primavera, gli auricolari Belkin SOUNDFORM Play solo 24 €

Davvero pazzesca l’offerta lampo su Amazon per gli auricolari Belkin SOUNDFORM Play. Si tratta, ovviamente, di periferiche True Wireless, che al momento si possono acquistare con sconto del 58%, che abbatte il prezzo da 59,99 a 24,99 euro. Per acquistarli clicca direttamente a questo indirizzo.

Tra le principali caratteristiche di queste Belkin SOUNDFORM Play la presenza del driver dinamico da 6 mm e 3 preselezioni di equalizzazione con controllo touch per un audio di alta qualità con un suono personalizzato. Gli auricolari sono, inoltre, dotati di 3 microfoni in ciascun auricolare senza fili, così da offrire la possibilità di ascoltare ogni dettaglio e sfruttarli al meglio anche per chiamate telefoniche cristalline.

Quando ad autonomia non sono secondi a nessuno. Permettono di raggiungere, infatti, 39 ore di durata complessiva grazie alla cover di ricarica, oltre a supportare la ricarica rapida: con soli 10 minuti di ricarica è possibile infatti ottenere 60 minuti di utilizzo. Nel complesso, la ricarica USB-C rapida permette di ricaricare la custodia e le cuffie Bluetooth in appena un’ora e mezza.

Godono anche di resistenza al sudore e agli schizzi d’acqua (grado IPX5) così da poter continuare ad ascoltare indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Inoltre, sono ottimali anche per allenamenti intensi e pioggia improvvisa.

L’associazione è facile e veloce grazie al supporto al Bluetooth 5.2, mentre il controllo è affidato a touch intuitivi su entrambi gli auricolari grazie ai quali è possibile regolare il volume, saltare le tracce e altro ancora.

Belkin SOUNDFORM Play hanno un listino di 60 euro, ma al momento si acquistano a 24,99 euro su Amazon, direttamente a questo indirizzo.

