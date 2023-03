Creative Sensemore Air a 60,99€, sconto top per gli auricolari ANC nati per giocare

Auricolari antirumore, con una serie di dotazioni interessanti e un’ottima applicazione di controllo?Andate subito su Amazon e comprate i Creative Sensemore Air che comprate a solo 60,99 euro grazie ad un coupon sconto di ben 40€

I Creative Sensemore Air sono l’ultima generazione di un brand molto noto che è riuscito a ritornare al top nel corso degli ultimi anni coniugando innovazioni, funzioni, tecnologia ad un prezzo molto. In effetti anche per effetto del coupon si tratta, al momento, del prodotto con probabilmente con il più favorevole rapporto tra spesa e prestazioni. Offrono infatti non solo un design che li rende leggeri e pratici, controlli touch e microfono integrato isolato dai rumori esterni ma anche un sistema ANC attivo particolarmente efficiente.

I Creative Sensemore Air sfruttano un’applicazione di controllo molto completa che consente di gestire tutto, dal suono al controllo del rumore. L’equalizzatore ha una serie di preset non solo per la musica ma anche per il gioco, sono quindi perfetti per chi ama usare il telefono per giocare in mobilità senza essere disturbati. La musica è piuttosto scolpita con tonalità tipiche del Pop. Ma grazie all’equalizzatore si può adattare la risposta a tutti i gusti.

Buono anche la riduzione del suono ambientale che si regola su cinque livellil. La funzione trasparenza ha anche questa cinque livelli.

Oltre a questo sono auricolari IPX5, per l’ascolto di musica durante la pioggia o il sole, o anche durante l’allenamento offrono una riproduzione musicale fino a 10 ore con una singola carica e fino a 35 ore in totale con una custodia completamente carica. Quando la batteria è scarica, una ricarica rapida di 10 minuti garantisce fino a 2 ore di riproduzione continua.

Questi auricolari costerebbero 99,99 euro, un prezzo molto difficile da trovare per degli auricolari con cancellazione attiva del rumore di questo livello e di una marca nota. Un prezzo che diventa impossibile se si considera che stiamo parlando probabilmente di uno dei pochissimi auricolari ANC sotto i 100€ che vale la pena di comprare. Grazie ad un coupon che attivate direttamente nella pagina li pagate oggi addirittura 60,99 euro

Per avere questo prezzo cliccate il coupon da 40€ nella pagina d’acquisto che trovate qui