Coupon per Soundcore Life A1, gli auricolari che non si fanno mancare nulla a solo 39,99€

Un paio di auricolari non solo low cost ma ultra low cost che non suonano come una scatolina? Detto fatto: i Soundcore Life A1 che pagate solo 39,99 € grazie ad un coupon sconto.

Questi auricolari rappresentano il prodotto di fascia entry level assoluto di Soudndcore ma non si fanno mancare nulla. Sono dotati di driver da 8 mm sovradimensionati con diaframmi compositi a triplo strato e offrono 3 modalità audio personalizzabili: la modalità Signature produce un suono bilanciato perfetto per tutti i generi musicali, quella Bass Boost per dare intensità ai brani con bassi pesanti o Podcast per migliorare i medi per podcast e audiolibri.

A livello di autonomia si presentano con 35 ore di riproduzione: garantiscono 9 ore di riproduzione con una singola carica e 3 ricariche extra con la custodia di ricarica compatta. Non manca neppure la ricarica rapida, grazie al cavo USB-C in dieci minuti 10 minuti ti offre 1,5 ore di ascolto quando siete di fretta, in modalità wireless.

Sono anche IPX7, quindi a tenuta stagna per proteggerli mentre si corre oppure ci si trova sotto la pioggia.

Gli auricolari Life A1 sono basati sulla tecnologia Bluetooth 5.0 per un’agevole associazione e si connettono connetterà automaticamente con l’ultimo dispositivo associato. Inoltre, quando si desidera effettuare chiamate o ascoltare musica pur mantenendo il controllo dell’ambiente che ti circonda, musica e podcast passano per un solo auricolare.

Questi auricolari costerebbero 50€. Se usate il coupon integrato nella pagina li pagate solo 39,99€. Un affare da non perdere