Se vi sbrigate comprate una batteria 10mila mAh a solo 9,99€

Pubblicità Tra le batterie PowerDelivery economiche probabilmente non ce n’è una migliore della Iniu B41. E oggi è addirittura regalata, costa infatti solo 9,99€ grazie ad un coupon sconto del 50%. Questa batteria, che abbiamo incluso anche in diverse nostre liste delle migliori, non ha nulla di particolare non fosse che costa molto poco senza rinunciare allo spessore molto ridotto. La capacità è di 10000 mAh che sono una significativa quantità di energia per un prodotto di questo tipo. Funziona anche come torcia e la porta USB-C pur non arrivando a 20W, ma solo 15W è sufficiente per ricaricare velocemente un iPhone. Simpatico l’indicatore della carica, tipico di Iniu, che ha la forma dell’impronta di un gatto le cui dita si illuminano progressivamente. Lo svantaggio di questa batteria sono le prestazioni in ricarica. Richiede 8 ore ripristinare interamente le celle interne, ma al prezzo di oggi è un acquisto senza pensare. Costerebbe 19,99€, ma se applicate il coupon incluso in pagina la pagate solo 9,99€.

