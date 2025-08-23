Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » BISSELL SpotClean HydroSteam pulisce tappeti e tessuti a caldo, sconto di 110€
Offerte HardwareSconti speciali

BISSELL SpotClean HydroSteam pulisce tappeti e tessuti a caldo, sconto di 110€

Di Pubblicità
macitynet.it

Su Amazon trovate in offerta BISSELL SpotClean HydroSteam, pensato per la pulizia profonda di tappeti e tessuti. Il costo è di 229€ in calo rispetto ai 339€ di listino

Tecnologia HydroSteam per una pulizia profonda

Il punto di forza del BISSELL SpotClean HydroSteam è la funzione che integra vapore e aspirazione. Questa tecnologia permette di sciogliere e rimuovere le macchie resistenti con un mix di calore e azione meccanica, riducendo il tempo necessario per pulire superfici delicate come tessuti e tappeti. L’acqua calda penetra in profondità nelle fibre, mentre l’aspirazione potente rimuove sporco e liquidi in eccesso, evitando aloni e favorendo un’asciugatura più rapida.

Compatto e adatto a più superfici

Questo modello è stato progettato per essere maneggevole e versatile. Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da riporre anche in spazi ridotti, mentre il serbatoio separato per acqua pulita e sporca semplifica l’utilizzo quotidiano. È indicato per chi ha tappeti, moquette o imbottiti che necessitano di una pulizia frequente, ma anche per interni auto, dove può rimuovere macchie di bevande o sporco accumulato. La possibilità di utilizzare accessori dedicati amplia le superfici trattabili.

macitynet.it macitynet.it

Prestazioni e facilità d’uso

L’aspirazione potente lavora insieme al sistema a vapore, assicurando una rimozione efficace di sporco e batteri. Il cavo di alimentazione lungo permette di coprire aree ampie senza dover spostare continuamente la presa, mentre i serbatoi rimovibili agevolano il riempimento e lo svuotamento. L’apparecchio è indicato per chi cerca una pulizia accurata senza dover ricorrere a servizi professionali esterni, mantenendo così in autonomia la cura dei tessuti di casa e auto.

Per quanto riguarda il prezzo, il BISSELL SpotClean HydroSteam è disponibile a 229€ invece di 339€.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Super minimo per il MacBook Air M4, solo 949 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 949 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
La racchetta che attira le zanzare come una calamita vi costa solo 9 €
Articolo successivo
Facebook sbircia le tue foto senza dirtelo, bloccalo così

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.