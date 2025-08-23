BISSELL SpotClean HydroSteam pulisce tappeti e tessuti a caldo, sconto di 110€

Su Amazon trovate in offerta BISSELL SpotClean HydroSteam, pensato per la pulizia profonda di tappeti e tessuti. Il costo è di 229€ in calo rispetto ai 339€ di listino

Tecnologia HydroSteam per una pulizia profonda

Il punto di forza del BISSELL SpotClean HydroSteam è la funzione che integra vapore e aspirazione. Questa tecnologia permette di sciogliere e rimuovere le macchie resistenti con un mix di calore e azione meccanica, riducendo il tempo necessario per pulire superfici delicate come tessuti e tappeti. L’acqua calda penetra in profondità nelle fibre, mentre l’aspirazione potente rimuove sporco e liquidi in eccesso, evitando aloni e favorendo un’asciugatura più rapida.

Compatto e adatto a più superfici

Questo modello è stato progettato per essere maneggevole e versatile. Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da riporre anche in spazi ridotti, mentre il serbatoio separato per acqua pulita e sporca semplifica l’utilizzo quotidiano. È indicato per chi ha tappeti, moquette o imbottiti che necessitano di una pulizia frequente, ma anche per interni auto, dove può rimuovere macchie di bevande o sporco accumulato. La possibilità di utilizzare accessori dedicati amplia le superfici trattabili.

Prestazioni e facilità d’uso

L’aspirazione potente lavora insieme al sistema a vapore, assicurando una rimozione efficace di sporco e batteri. Il cavo di alimentazione lungo permette di coprire aree ampie senza dover spostare continuamente la presa, mentre i serbatoi rimovibili agevolano il riempimento e lo svuotamento. L’apparecchio è indicato per chi cerca una pulizia accurata senza dover ricorrere a servizi professionali esterni, mantenendo così in autonomia la cura dei tessuti di casa e auto.

Per quanto riguarda il prezzo, il BISSELL SpotClean HydroSteam è disponibile a 229€ invece di 339€.

Sto caricando altre schede...