Offerta Wow! Black Friday, Braun Silk Expert Pro 5 a solo 249 €

È in offerta Wow, una di quelle offerte del Black Friday che scontano… lo sconto, sul Braun Silk Expert Pro 5, un accessorio per la cura personale, progettato per la rimozione progressiva dei peli superflui tramite tecnologia a luce pulsata. Il prezzo scende a 249€ rispetto ai 299€ del Black Friday e molto sotto il listino che è di 399 €

Sistema di epilazione IPL con sensore automatico

Il Braun Silk Expert Pro 5 utilizza la tecnologia IPL (Intense Pulsed Light) per ridurre progressivamente la ricrescita dei peli. Include un sensore SensoAdapt che adatta automaticamente l’intensità della luce in base alla tonalità della pelle, garantendo sicurezza e precisione.

Con una lampada da 400.000 flash, consente trattamenti completi per diversi anni senza necessità di ricariche o ricambi. Il design compatto e la forma ergonomica lo rendono comodo da usare su gambe, ascelle, viso e zona bikini.

Adatto a diversi fototipi e zone del corpo

Questo modello è pensato per essere efficace su un’ampia gamma di tonalità della pelle e colori di peli (esclusi peli molto chiari o rossi). È incluso un testina di precisione per trattare aree piccole e sensibili con maggiore accuratezza.

Il trattamento può essere eseguito in pochi minuti, con tre modalità disponibili: normale, delicata e extra-delicata, per adattarsi alle diverse sensibilità cutanee. È un dispositivo adatto anche a chi non ha mai utilizzato sistemi IPL.

Tempi ridotti e risultati visibili

Rispetto ad altri dispositivi IPL, il Braun Silk Expert Pro 5 è più veloce grazie alla funzione flash continuo, che consente di trattare entrambe le gambe in circa 5 minuti. Dopo 4-6 settimane di uso regolare, si osserva una riduzione visibile dei peli.

La confezione include una custodia rigida per il trasporto e la conservazione, oltre all’alimentatore con cavo lungo. Non è richiesto l’uso di gel o accessori aggiuntivi.

Prezzo attuale e vantaggio rispetto al listino

Il prezzo di listino del Braun Silk Expert Pro 5 è di 299€, ma al momento è possibile acquistarlo a 249€ su Amazon, con un risparmio di 50€, inferiore anche al recente prezzo del Black Friday.

