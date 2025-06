Ricarica ultrarapida per tutti i dispositivi con il caricatore Baseus da 100W a 29,99€

Con un’offerta davvero conveniente, il caricatore Baseus Enerfill USB-C 100W è disponibile a soli 29,99€ invece di 39,99€ su Amazon, un prezzo eccellente per un accessorio ad alta potenza, perfetto per chi vuole ricaricare laptop e dispositivi mobili alla massima velocità.

Potenza compatta e tecnologia avanzata

Il cuore di questo caricatore è il supporto alla ricarica rapida fino a 100W, compatibile con Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+, PPS e molte altre tecnologie. Questo significa che può ricaricare un MacBook Pro 16″ fino al 55% in appena 30 minuti, una performance che lo rende particolarmente interessante per un vasto pubblici.

Questo anche grazie al fatto che ha due porte USB-C e una porta USB-A, per gestire simultaneamente tre dispositivi con distribuzione intelligente dell’energia.

In più, integra l’ultima generazione della tecnologia GaN 6, che migliora l’efficienza energetica e riduce il calore, mantenendo le dimensioni compatte e il caricatore sempre sicuro grazie a protezioni contro sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Il compagno ideale per casa, ufficio e viaggi

Nonostante la potenza, il Baseus Enerfill pesa appena 201 grammi e misura solo 6,5 × 4,3 × 4,4 cm: entra facilmente in uno zaino o anche in una tasca. È quindi perfetto da portare con sé in viaggio, oppure per sostituire più caricabatterie sulla scrivania con un’unica soluzione potente e ordinata.

La compatibilità è ampia: supporta MacBook Air/Pro, Dell XPS, HP Spectre, Microsoft Surface, Google Pixel, Samsung Galaxy, iPad, iPhone e tanti altri. Qualunque sia il vostro dispositivo, questo caricatore lo supporta.

Un prezzo che fa davvero la differenza

Baseus è un marchio ormai riconosciuto per l’affidabilità dei suoi accessori e questo modello rappresenta un aggiornamento intelligente a qualunque setup tecnologico.

Rispetto al prezzo di listino di 39,99€, l’attuale sconto a 29,99€ su Amazon rappresenta quindi un ottimo affare, specie considerando le specifiche tecniche e la versatilità del prodotto.