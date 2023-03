Caricabatterie 67W con HUB, prezzo dimezzato con coupon, solo 44,99€

Il caricabatterie perfetto per MacBook Air, iPad e iPhone esiste ed è regalato. Si tratta del Baseus 67W che grazie ad un coupon pagate metà del suo prezzo: 44,99€ invece che 89,99€.

Quello che chiamiamo “caricabatterie” in realtà è qualche cosa di più e di meglio perché non serve solo a caricare con una potenza fino a 67W qualunque dispositivo, ma funziona anche come HUB per il trasferimento dati e per il collegamento in HDMI di un dispositivo ad un monitor o un TV. Che cosa significa? Presto detto

Grazie a questo accessorio potrete caricare la batteria di un dispositivo come, solo per fare qualche esempio, un MacBook Air, un MacBook Pro da 13″, un iPad, mentre nello stesso tempo mandate video su un grande schermo e scrivete con la tastiera e controllate il contenuto con un mouse o una trackpad. Non vi servirà, in pratica, niente altro che il Baseus per creare una stazione multimediale sulla vostra scrivania.

A disposizione ci sono due porte USB-C. Usando una singola porta avrete, come accennato, 67W che è la potenza necessaria per ricaricare un MacBook Air M2 alla massima velocità possibile; in alcune situazioni una porta come questa permette anche di caricare lentamente o se non altro di tenere in funzione un Mac che ha richieste di potenza più elevate. Se usate le due porte da una avrete fino a 20W, sufficienti per ricaricare velocemente un iPhone, mentre la seconda porta darà 45W.

Ricordiamo che nel MacBook Air M2 trovate un caricabatterie da 30W e che quello da 67W che permette di avere il 50% di carica della batteria in mezzora viene venduto separatamente da Apple a 67€

Una delle due porte USB-C funziona anche per i dati, la seconda solo per caricare un dispositivo, mentre la USB-A può essere utile per trasferimento dati ad bassa velocità (tipicamente per una tastiera o un mouse, appunto) e per ricaricare accessori che non richiedono molta potenza, ad esempio cuffie e auricolari.

La porta HDMI supporta invece video Hi-Res 4K fino a 30Hz e può ovviamente essere sfruttata mentre si ricarica il dispositivo che fornisce il video. Questo permette di lavorare senza preoccuparsi della batteria.

Nella confezione trovate anche un cavo USB-C per trasferimento dati fino a 40 Gbps e per la carica della batteria fino a 100W. Si tratta di un bonus notevole visto che un cavo come con queste caratteristiche quando di buona qualità non costa meno di 12/15€

Questo coltellino svizzero per il desktop costerebbe 90€, un prezzo adeguato per tutto quel che fa e per gli accessori che sostituisce. Se applicate il coupon che trovate bella pagina accanto al prezzo, lo pagate solo 44,99€. In pratica è quasi regalato.

