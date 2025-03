Offerte di Primavera, caricabatterie veloce da auto Satechi a 48,74 €

Pubblicità Nei giorni degli sconti di primavera va in ribasso anche il Satechi Qi2, un caricatore wireless per auto wireless che costa in sconto 48,74 €. Questo prodotto, perfetto dal punto di vista dei materiali, rappreenta una soluzione pratica e sicura per la ricarica durante la guida. Progettato per essere montato sulle bocchette dell’aria del veicolo, assicura una visibilità ottimale e un accesso agevole al dispositivo.​ L’aspetto di maggior interesse è la ricarica wireless rapida da 15W: Compatibile con lo standard Qi2, il caricatore fornisce una potenza di ricarica fino a 15W, garantendo tempi di ricarica ridotti per dispositivi compatibili tra i quali tutti gli ultimi iPhone. La serie iPhone 12, 13, 14, 15 e 16, oltre a ricaricarsi velocemente hanno anche il classico e ben noto magnete grazie al quale lo smartphone resta saldamente in posizione, riducendo il rischio di cadute accidentali durante la guida. Si monta facilmente sulle bocchette dell’aria del veicolo, offrendo una soluzione stabile e discreta senza necessità di adesivi o strumenti aggiuntivi. Non avendo una ventosa è però sempre bene verificare la stabilità e la possibilità di sfruttare la struttura del proprio cruscottp. Come accennato i materiali, nella tradizione Satechi, sono eccellenti. Si tratta di una una combinazione di silicone e alluminio che offrono durabilità e un aspetto elegante che si integra con l’interno dell’auto. Nella confezione ci sono anche un cavo USB-C e il caricabatterie per l’accendisigari Il caricabatterie di Satechiu costerebbe 65€, ma in occasione degli sconti di Primavera lo pagate solo 48,74 €

