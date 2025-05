Ciabatta Multipresa Matter con USB C 30W, sconto a 43,99 €

La Meross Ciabatta Multipresa Matter con USB C 30W è disponibile ora a 43,99€ invece di 55,99€ su Amazon, offrendo una soluzione smart e versatile per la gestione dei dispositivi elettronici, con ricarica ultraveloce e compatibilità avanzata.

Questa multipresa si distingue per la funzione Matter Simple Setup (MSS), che elimina le procedure di configurazione complicate: basta collegarla e dire ad Amazon Echo di rilevare il dispositivo. Alexa scansiona automaticamente e completa la connessione, semplificando il processo (nota: la funzione MSS funziona solo se l’account Amazon usato per l’acquisto coincide con quello associato all’Echo, altrimenti si può procedere con la configurazione Matter classica). Con 4 prese CA Euro da 16A fino a 3680W, controllabili singolarmente, è possibile gestire accensioni e spegnimenti in modo indipendente, mentre le 4 porte USB per la ricarica veloce (2 USB-C PD da 30W e 2 USB-A) si accendono e spengono in gruppo.

Dal punto di vista pratico, la ricarica ultraveloce da 30W con tecnologia GaN garantisce efficienza superiore e minore produzione di calore. Si possono caricare velocemente dispositivi come iPhone (20W) o iPad (30W) senza bisogno di adattatori esterni, rendendo la postazione più ordinata e funzionale. Il cavo lungo 1,8 metri offre una maggiore comodità d’uso, permettendo di posizionare la ciabatta dove serve senza vincoli.

Considerando il prezzo attuale di 43,99€ invece di 55,99€ su Amazon, l’offerta risulta particolarmente conveniente rispetto a multiprese simili presenti sul mercato, molte delle quali non includono né compatibilità Matter né ricarica GaN ultraveloce. Il rapporto qualità/prezzo rende questo prodotto ideale per chi cerca una soluzione smart, sicura e aggiornata alle ultime tecnologie.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di rendere più efficiente la gestione dei dispositivi domestici con la Meross Ciabatta Multipresa Matter con USB C 30W a 43,99€ su Amazon.