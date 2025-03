Offerte di Primavera, Creative Pebble Plus speaker tre vie a solo 74,99 €

Pubblicità

Tra le offerte di primavera, spicca lo sconto a 74,99 euro sui Creative Pebble Plus, un prodotto che ha fatto la storia per il design e l’eccellente resa sonora rispetto alle dimensioni.

Un design compatto ma potente

I Creative Pebble Plus sono immediatamente riconoscibili per loro aspetto minimalista ed elegante. La forma sferica non è solo un vezzo estetico, ma è studiata per direzionare il suono verso l’utente, migliorando l’esperienza d’ascolto. Ogni speaker è inclinato a 45 gradi, una scelta progettuale che ottimizza la propagazione dell’audio, evitando dispersioni e offrendo un suono più chiaro e definito.

Nonostante le dimensioni contenute, i Pebble sono in grado di sprigionare una potenza sorprendente: 15W RMS (30W di picco). Grazie a driver full-range da 2 pollici e a un radiatore passivo, riescono a offrire bassi profondi e un suono equilibrato, perfetto per il gaming, la visione di film o l’ascolto musicale. La connessione USB consente un’alimentazione pratica e senza ingombri, rendendoli ideali anche per chi ha spazi ridotti sulla scrivania.

Interessante anche l’illuminazione RGB a 16,8 milioni di combinazioni di colori, con sei preimpostazioni di illuminazione fornite per soddisfare le tue preferenze estetiche.

Hanno connessione USB, Bluetooth 5.3 e ingresso AUX da 3,5 mm. Inoltre, due porte di comunicazione per cuffie e microfono, che consentono l’ascolto in privato.

A chi sono consigliati?

I Pebble sono una scelta perfetta per:

Gamers : offrono un suono immersivo senza necessità di un impianto ingombrante.

: offrono un suono immersivo senza necessità di un impianto ingombrante. Studenti e professionisti : ideali per chi cerca un audio di qualità per videochiamate e streaming senza spendere cifre elevate.

: ideali per chi cerca un audio di qualità per videochiamate e streaming senza spendere cifre elevate. Appassionati di musica e film: la resa sonora pulita e i bassi ben calibrati li rendono perfetti per godersi contenuti multimediali.

Per gli appassionati di tecnologia e intrattenimento, questa primavera porta con sé, quindi, un’occasione da non perdere. I Creative Pebble Plus, solitamente venduti a 139,99 euro, sono attualmente in offerta a 99,99 euro. Ma non è tutto: grazie a un ulteriore sconto del 25% applicabile tramite coupon, il prezzo finale si riduce ulteriormente, rendendo questi altoparlanti un acquisto ancora più conveniente.

Click qui per comprare