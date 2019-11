Sconto del giorno Black Friday: oggi aspirapolvere Roidmi F8 Lite in sconto a 169 €

Roidmi F8 Lite, un aspirapolvere senza fili tra i migliori e più desiderati del momento a solo 169 euro. È questa l’offerta del giorno in questo inizio della settimana del Black Friday.

Roidmi F8 Lite è il “fratello piccolo”, ma non meno funzionale, del Roidmi F8 Storm di cui abbiamo già parlato moltissime volte. Si distingue del modello che l’ha precedenti per essere più compatto e avere una architettura ergonomica. Ha dimensioni pari a 1191 x 259 x 158 mm un peso di soli 2,4 kg (1,3 kg in configurazione aspirapolvere manuale) e una autonomia di 40 min di funzionamento interrotto in modo standard e 10 min in modalità turbo. Inoltre, la batteria si ricarica completamente in sole 2,5 ore, un periodo di tempo molto inferiore rispetto agli altri aspirapolvere. Sotto trovate gli elementi tecnici di cui tenere nota

Filtro antiacari HEPA a quattro livelli con pugna in grado di assorbire le particelle PM-O3, anti allergeni

ricca dotazione di spazzole, accessori e testine

motore digitale ciclonico da 80.000 rpm

interruttore di accensione automatico

asse a 270º per la pulizia di zone inaccessibili

5 anni di garanzia sul motore e 2 anni sui componenti.

Il Roidmi F8 Lite su Amazon è in versione italiana e costa attualmente 249 euro (anche se i qualche occasione il prezzo è sceso anche a 200 euro). Solo per la giornata di oggi lo pagate solo 169 euro.