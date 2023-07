Anticipo di Prime Day, solo 31,99 € per l’ultima versione di Echo Show 5

In occasione delle offerte Prime che partono alla mezzanotte di martedì, Amazon anticipa le promozioni con il lancio di un forte sconto su Echo Show 5 di terza genrazione che costa solo 31,99€

Di questo piccolo dispositivo ne abbiamo scritto diffusamente, pubblicando anche una recensione che dice tutto quello che dovete sapere di esso. Si tratta di un altoparlante dotato di uno schermo tattile da 5,5 pollici, multufunzionale. La più “succosa” è la capacità di collegarsi ad internet per mostrare i film, video e documentari di Amazon Prime. Ma oltre a questo, grazie al browser integrato permette di accedere anche ad altri servizi come Youtube i cui video sono riprodotti attraverso la finestra di navigazione.

Grazie ad Alexa è possibile anche controllare i numerosi accessori presenti in casa, come luci smart e telecamere, tra le quali Arlo, Logitech, Netatmo ed EzWiz così da controllare altre stanze della casa e pure il giardino e l’ingresso. Grazie alla camera on board, Echo Show 5 permette anche di fare chiamate vocali o videochiamate con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa e pure con Skype.

Quella in sconto è la terza generazione di Echo Show che si distingue per una videocamera da 2 megapixel l’ingresso 3,5mm, audio migliorato con voci più nitide e bassi più profondi, microfono aggiuntivo per una migliore reattività di Alexa, nuovo processore Amazon AZ2 Neural Edge, più veloce, pannello frontale completamente piatto, schermo migliorato, per una migliore visione di notte.

Come detto lo comprate a solo 31,99 euro il prezzo più basso di sempre