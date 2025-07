Prime Day, Garmin Forerunner 165 smartwatch per corsa al minimo, solo 265 eurp

Su Amazon trovate in offerta il Garmin Forerunner 165, pensato per chi si allena regolarmente nella corsa. Il costo è di 265€ invece dei 329€ di listino.

Display AMOLED e funzioni di allenamento intelligenti

Il Forerunner 165 integra un display AMOLED da 1,2 pollici ad alta visibilità, protetto da una cassa da 43 mm e comandi fisici che lo rendono comodo anche in attività ad alta intensità. L’interfaccia touch è fluida e la leggibilità resta ottima in ogni condizione di luce. Per chi corre con regolarità, gli allenamenti quotidiani adattivi tengono conto delle performance passate e della capacità di recupero. Sono inclusi anche i piani strutturati di Garmin Coach, ideali per seguire programmi di preparazione personalizzati.

Versatilità sportiva e monitoraggio continuo

Oltre alla corsa – outdoor, indoor e trail – il Forerunner 165 supporta oltre 25 profili sportivi, tra cui ciclismo, nuoto in piscina, HIIT e forza funzionale. Al risveglio fornisce un report mattutino completo su sonno, frequenza cardiaca e stato di forma. Dopo ogni allenamento, segnala l’impatto dell’attività sulla forma fisica e i miglioramenti ottenuti. Queste funzioni lo rendono adatto anche a chi vuole monitorare la salute e le prestazioni 24/7.

Musica integrata e funzioni smart

La versione Music consente di ascoltare brani direttamente dallo smartwatch, anche senza smartphone, con cuffie Bluetooth. È compatibile con Spotify, Amazon Music, Deezer e YouTube Music (abbonamento richiesto). Sul fronte della sicurezza, è previsto l’invio automatico della posizione ai contatti d’emergenza in caso di incidente. Le funzioni smart includono notifiche da smartphone e pagamenti contactless tramite Garmin Pay.

Garmion Forerunner 165 costa di listi o 329€. Su Amazon è già stato sconatato ma il prezzo attuale 265€,è da prendere al volo, considerando le funzioni avanzate per l’allenamento che sono tra le più sofisticate in questa fascia di prezzo.

