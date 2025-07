Prime Day, idropulitrice Karcher K 3 1600W a solo 89,99 euro

Su Amazon è in sconto Kärcher K 3, pensata per la pulizia di biciclette, attrezzi da giardino e superfici esterne. Ora costa solo 89,99€ invece di 145,99€ su Amazon, con un sistema a pressione regolabile che permette di adattare il getto in base alle esigenze.

Design compatto e controllo della pressione

Kärcher K 3 è un’idropulitrice compatta con motore da 1600W e pompa assiale a tre pistoni, progettata per garantire una pulizia efficace di superfici medio-piccole. La dotazione comprende una pistola ad alta pressione, una lancia Vario Power e un tubo flessibile da 6 metri. La regolazione del getto avviene direttamente ruotando la lancia, offrendo così la possibilità di modulare la potenza in base alla superficie da trattare senza dover interrompere l’utilizzo.

Serbatoio detergente e accessori inclusi

Il serbatoio integrato consente di utilizzare detergenti in modo semplice, migliorando l’efficacia soprattutto su sporco ostinato. Grazie alla valvola di sicurezza, alla funzione di arresto automatico del motore e al filtro dell’acqua premontato, Kärcher K 3 garantisce maggiore protezione e durata nel tempo. Il kit in dotazione comprende anche un ugello rotante, utile per le superfici più difficili, come i vialetti o i muri esterni.

Versatilità per l’uso domestico

Questa idropulitrice è adatta a chi cerca uno strumento versatile per l’ambiente domestico: può essere utilizzata su biciclette, motocicli, recinzioni, mobili da giardino e piccoli vialetti. La lunghezza del tubo e il sistema di avvolgimento facilitano l’utilizzo anche su spazi più ampi. Le ruote integrate ne agevolano lo spostamento, rendendola comoda anche per un utilizzo regolare durante tutto l’anno.

Il prezzo di listino di Kärcher K 3 è di 145,99€, .L’abbiamo vista anche a prezzi più bassu, ma ora è disponibile su Amazon a 89,99€, il più basso dell’anno

