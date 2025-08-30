iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Su Amazon tl’Apple iPad Air 11″ nell’ultima versione (chip M3), va al minimo storico. Parliamo del modello con processore M3 e qui con taglio d memoria da 128 GB, un prodotto per chi cerca un tablet potente e leggero per lavoro, studio e intrattenimento. Il costo è di 599€ invece di 719€.

Display e potenza del chip M3

L’iPad Air da 11 pollici integra un display Liquid Retina con tecnologia True Tone e supporto alla gamma cromatica P3, ideale per chi lavora con foto, video e grafica. La luminosità uniforme e la resa dei colori rendono lo schermo adatto anche alla lettura e alla visione di contenuti multimediali. Il cuore del dispositivo è il chip Apple M3, lo stesso montato su portatili della linea MacBook, che garantisce prestazioni elevate per multitasking, editing e utilizzo di applicazioni complesse senza rallentamenti. Perfetto ache per le funzini di Apple Intelligence

Funzioni per studio e produttività

Compatibile con la nuova Apple Pencil Pro e con la Magic Keyboard, questo modello si presta a un uso versatile: può trasformarsi in un quaderno digitale per studenti, in una tavoletta grafica per designer o in un laptop compatto per lavorare in mobilità. L’integrazione con iCloud permette di sincronizzare documenti, appunti e file multimediali su tutti i dispositivi Apple.

Grazie al sistema operativo iPadOS, si possono usare funzioni come il multitasking avanzato, utili per chi deve passare rapidamente tra più applicazioni. Uno scenario reso interessante con il lancio di iOS 26

Un altro aspetto importante è la fotocamera frontale da 12 MP con tecnologia Center Stage, che segue automaticamente l’inquadratura durante le videochiamate, rendendo le conversazioni più naturali. La stessa fotocamera permette registrazioni di alta qualità per chi crea contenuti o partecipa a riunioni online. L’autonomia dichiarata fino a 10 ore di navigazione Wi-Fi garantisce una giornata intera di utilizzo, rendendo l’iPad Air adatto a chi si sposta frequentemente senza possibilità di ricaricare.

Il prezzo di listino dell’Apple iPad Air 11″ M3 è 719€, mentre oggi è proposto a 599€ con uno sconto del 17%. È il prezzo più basso cui abbiamo visto questa versione

