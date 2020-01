Sconto top: lampadine LED smart Philips ed Echo Dot a 64,99 €, con Echo Flex 59,99 €

Continua l’offerta top nel mondo dei dispositivi smart di Amazon: un Echo Dot e due lampadine Philips Hue White & Color Ambiance a solo 64,99 euro. oppure un Echo Flex con le stesse lampadine a 59,99 €

La promozione presenta un pacchetto che include uno speaker smart Echo Dot compatibile con Alexa, probabilmente la migliore soluzione in questo ambito dal punto di vista del rapporto prezzo e prestazioni, e due lampadine tra le più vendute in assoluto, quelle di Philips che vengono gestisce con la voce e senza Hub. Sono di facile regolazione, presentano luce calda o fredda, luce per il relax o la concentrazione; sono regolabili su 16 milioni di colori.

La versione con Echo Flex present in alternativa ad Echo Dot un prodotto perfetto per ampliare il raggio di azione di Alexa e controllare i vostri dispositivi da ogni stanza. A differenza di Echo Dot ha un altoparlante “mini” ma permette di collegare un altoparlante alternativo.

La portata dell’offerta è facile da intuire se si pensa che le sole lampade costano 93 euro. Echo Dot, di cui Macitynet vi parla qui, costa (quando non è in sconto; ora lo è) 60 euro. In pratica il risparmio complessivo è molto importante. Del resto questo stesso bundle con Echo Dot durante il Black Friday e il periodo di Natale costava 75 euro.

