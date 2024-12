MacBook Pro 14 pollici con M4 Max, sconto di 300€ su Amazon

Pubblicità Su Amazon approda uno sconto anche sul MacBook Pro M4 Max. In particolare potete avere in offerta speciale la versione top del MacBook Pro M4, quella con 14 core CPU, 32 core GPU da 14 pollici con ben 36GB RAM che pagate 3592 euro, più di 300 euro meno del prezzo Apple. Ricordiamo che il nuovi MacBook Pro M4 sono identici esteticamente ai precedenti modelli ma hanno ottenuto significative novità. In particolare i MacBook Pro con M4 hanno: minimo 16GB di RAM

tre porte Thunderbolt 4 (avevano due porte Thunderbolt 3)

Supporto a due monitor esterni 6K

Opzione in colore nero

Nuova videocamera 12MP con center Stage e supporto a Desk View

Autonomia fino a 24 ore In questa versione in offerta abbiamo in pratica il più potente dei processori in configurazione standard (superiore c’è solo il 16-40 core che in configurazione build to order). La RAM da 36 GB è più che sufficiente per la maggior parte dei compiti. Si tratta di un computer assolutamente importante dal punto di vista delle prestazioni. Il processore e soprattutto la significativa quantità di RAM sono in grado di gestire facilmente sia i compiti di intelligenza artificiale sia carichi importanti di lavoro nel campo grafico e della creatività. Da segnalare anche che il disco fisso è da 1 TB. Su Apple Store questa macchina costa 3899 €. Oggi lo comprate a 3592 euro, uno sconto pari a 300 euro, vicino al 10%. Click qui per comprare

