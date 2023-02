MacBook Pro 14″ con processore M2 Pro, Amazon lo sconta già di 200 €

Sono stati lanciati da pochi giorni ma Amazon non si risparmia e già sconta i MacBook Pro 14″ con i nuovi processori M2. In ribasso troviamo il modello con CPU 12-core e GPU 19‑core con disco da 1 TB che costa 2897 euro invece che 3099 euro.

Stiamo parlando, come accennato, dell’ultima creazione Apple nel campo dei computer portatili. Una macchina che pur essendo a tutti gli effetti l’entry level della gamma MacBook Pro ha tutto quello che serve per un uso professionale, in primo luogo il processore di ultima generazione.

Dal punto di vista delle dotazioni tecniche e della struttura non si differenzia infatti dal modello precedente ma la CPU, che integra anche una core grafico di assoluto livello, offre alla versione 2023 dei MacBook Pro 14″ uno spunto importante in particolare in tutti i compiti di foto e video editing. Ecco qui di seguito come Apple descrive questa macchina.

Display Liquid Retina XDR da 14″ con gamma dinamica e contrasto estremi

Chip M2 Pro

CPU 12-core fino al 20% più veloce

GPU 19-core per una grafica fino al 30% più scattante

Fino a 18 ore di autonomia

1TB di archiviazione SSD

Videocamera FaceTime HD a 1080p

Sistema audio a sei altoparlanti con woofer force cancelling

Tre microfoni in array di qualità professionale

Il MacBook Pro 14″ ha oggi uno sconto del 7%. Anche se percentualmente potrebbe non suonare così eclatante a conti fatti si tratta di un risparmio di 200 euro. Non pochi per un prodotto che Apple ha introdotto solo pochissimi giorni fa

