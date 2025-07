-67% su Macxvideo AI, il software definitivo per migliorare video e immagini con intelligenza artificiale su Mac

Potenziare la qualità di video e immagini con l’aiuto dell’intelligenza artificiale ora è alla portata di tutti grazie a Macxvideo AI, un software di cui abbiamo già parlato altre volte e disponibile sia per macOS che per Windows. È pensato per l’appunto per chi vuole restaurare vecchi video, migliorare la qualità visiva dei contenuti digitali e convertire filmati a risoluzioni più elevate sfruttando l’upscaling fino al 4K.

Uno degli elementi distintivi di Macxvideo AI risiede nella combinazione tra modelli AI per video e immagini, che sono progettati per migliorare dettagli, colori e nitidezza anche su materiali datati o compressi.

I più recenti aggiornamenti, di cui trovate un approfondimento in questa pagina, introducono significative migliorie nell’elaborazione dei volti, nella riduzione del rumore e nella ricostruzione delle texture, offrendo risultati di qualità soprattutto quando si lavora con vecchi filmati digitalizzati o immagini poco definite.

Video AI – Dai nuova vita ai vecchi video

Il nuovo modello offre un notevole incremento di velocità del 40–80%, ideale per migliorare le texture e i dettagli fini nella maggior parte dei filmati reali (pelle, capelli, paesaggi). Può effettuare l’upscaling di formati a bassa risoluzione come 360p/480p fino a un più nitido 1080p o addirittura un vero 4K. Che si tratti di ricordi di famiglia, vecchi film o riprese di eventi storici, Macxvideo AI è in grado di ricostruire i dettagli e offrire un risultato nitido senza introdurre artefatti né compromettere la qualità.

Image AI – Ingrandisci, Ripristina e Colora le Foto con Image AI

Macxvideo AI include un modulo Image AI che integra strumenti per Super Risoluzione, Colorazione e Ripristino del Volto.

Image AI può ingrandire vecchie immagini o foto a bassa risoluzione da 2 a 4 volte, fino a una risoluzione massima di 10K. La funzione di Colorazione delle foto aggiunge colori vividi e realistici per restaurare foto sbiadite o in bianco e nero. Il Ripristino del Volto rimuove in modo intelligente graffi, imperfezioni, effetto occhi rossi e altri difetti dai ritratti. Che si tratti di ricordi preziosi o raccolte per album digitali, potete ottenere risultati nitidi e vivaci senza bisogno di competenze avanzate.

Nuova funzione di Soppressione del Rumore in Audio AI

La nuova funzione di soppressione del rumore in Audio AI rimuove i rumori di fondo da audio e video – perfetta per podcaster, vlogger e musicisti. Inoltre, la registrazione dello schermo in 4K (3840×2160) a 60 fps consente di ottenere video fluidi e di alta qualità per tutorial, presentazioni, gameplay e altro.

Il software si distingue anche per un’interfaccia semplice e per una gestione fluida delle operazioni: è sufficiente caricare un contenuto e scegliere tra i diversi modelli di miglioramento automatico per ottenere un output ottimizzato senza dover far nulla.

Macxvideo AI può essere utilizzato non solo per migliorare video personali ma anche per progetti creativi, contenuti social e archivi audiovisivi che necessitano di un restauro digitale.

Bonus: un Kit Completo per la Gestione dei Media

Conversione: Converti video in oltre 420 formati, inclusi MP4 H.264/HEVC, MOV, MKV, WebM, FLV e molti altri, per una compatibilità universale.

29 strumenti di editing rapido: Taglia, ritaglia, ruota, capovolgi, modifica la velocità, applica effetti, aggiungi watermark e molto altro ancora.

Download di contenuti online ( ultima versione aggiornata ): È stato notevolmente migliorato anche il downloader video online! Se hai difficoltà a guardare video su YouTube a causa dei recenti cambiamenti di crittografia, non preoccuparti: l’ultima versione supporta completamente le nuove tecnologie di YouTube, permettendoti di scaricare facilmente i tuoi contenuti preferiti.

): È stato notevolmente migliorato anche il downloader video online! Se hai difficoltà a guardare video su YouTube a causa dei recenti cambiamenti di crittografia, non preoccuparti: l'ultima versione supporta completamente le nuove tecnologie di YouTube, permettendoti di scaricare facilmente i tuoi contenuti preferiti.

