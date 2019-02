Sconto Philips Hue su Amazon, compri due e risparmi il 20%

Acquista due o più prodotti tra quelli presenti nella selezione in questa pagina e ricevi uno sconto del 20% sui due articoli meno costosi inseriti nel carrello. E’ questo il succo della promozione attiva su Amazon fino alle 23:59 del 24 febbraio, termine ultimo per fare incetta di prodotti connessi per la casa e risparmiare quasi l’intero costo dell’Iva.

Ottenere lo sconto è semplicissimo e non sarà necessario inserire alcun codice: è sufficiente aggiungere almeno 2 articoli della selezione riportata a questa pagina, cliccare su “Vai al carrello” e, in seguito, su “Procedi all’ordine”. L’offerta sarà automaticamente applicata al totale dell’ordine, quindi si vedrà lo sconto applicato all’ultima pagina del processo di acquisto. Se i prodotti sono più di due, l’offerta si applicherà soltanto sui due prodotti dal costo di listino più basso.

Sono tantissimi gli articoli Philips Hue in offerta, tra cui le strisce LED da 2 metri, interruttori connessi, lampade e lampadine per tutti i gusti. Ricordiamo che queste ultime sono compatibili con HomeKit, Amazon Alexa e Assistente Google. Vi segnaliamo alcuni dei prodotti in promozione più interessanti: tutti gli altri li trovate qui pronti per essere acquistati in sconto fino a domenica (compresa).

Philips Hue White Ambiance Set 2 Faretti Spot LED, Controllabile via App, Attacco GU10, 5.5 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 51,59 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Singolo 5309031P7 Hue White Ambiance Faretto LED Spot Runner GU10, 5.5 W, Bianco, 11 x 9 x 10.9 cm, 2 unità [Classe di efficienza energetica A] – In offerta a 65,9 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Lampada da Tavolo Wellness 4080130P7 Hue LED E27, 15 W, Bianco, 18.600000000000001 x 18.600000000000001 x 19.3 cm [Classe di efficienza energetica A+] – In offerta a 99 euro Click qui per approfondire

Philips Lighting Lampada a Sospensione Cher 4076131P7 Hue LED Integrata, 39 W, Bianco, 47.5 x 47.5 x 175 cm [Classe di efficienza energetica A+] – In offerta a 253,87 euro Click qui per approfondire