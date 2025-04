Samsung Neo QLED QE75QN90B da 75 pollici, non è solo grande e costa 949 euro

Se cercate un televisore grande ma che vada oltre la semplice “grandezza”, il Samsung Neo QLED QE75QN90B potrebbe essere la scelta più azzeccata soprattutto al prezzo di oggi: solo 949 €.

Neo QLED 4K e Mini LED

Il pannello Neo QLED 4K UHD utilizza la tecnologia Mini LED per offrire una gestione precisa della retroilluminazione, con neri profondi, bianchi brillanti e colori naturali. Il Processore Neo Quantum 4K supporta l’upscaling dei contenuti a risoluzioni inferiori, migliorandone nitidezza e qualità generale.

Qualità visiva in diverse condizioni di luce

La presenza di Quantum HDR 2000 e il supporto HDR10+ consentono una buona gestione della gamma dinamica. Il rivestimento Anti-Reflection contribuisce a ridurre i riflessi ambientali, rendendo il televisore adatto anche ad ambienti luminosi.

Il modello supporta una frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz, ed è compatibile con VRR (Variable Refresh Rate) e AMD FreeSync Premium Pro, caratteristiche particolarmente interessanti per gli appassionati di videogiochi su console di ultima generazione.

Audio multidirezionale

Il comparto audio integra Dolby Atmos e Object Tracking Sound+, soluzioni che puntano a migliorare la percezione tridimensionale del suono, seguendo i movimenti delle immagini a schermo.

Funzionalità smart

Basato su sistema operativo Tizen, il QE75QN90B offre accesso diretto alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e Apple TV+. Sono presenti Alexa e Google Assistant integrati per il controllo vocale, oltre alla compatibilità con DVB-T2 per il digitale terrestre di nuova generazione.

Design e gestione degli spazi

Il televisore presenta un profilo sottile con finitura Titan Black e cornici ridotte. Il sistema Cable Management è progettato per nascondere i cavi, contribuendo a mantenere ordinato l’ambiente.

Caratteristiche principali

Display : Neo QLED 4K UHD da 75″, Mini LED, Quantum HDR 2000

: Neo QLED 4K UHD da 75″, Mini LED, Quantum HDR 2000 Processore : Neo Quantum 4K AI Upscaling

: Neo Quantum 4K AI Upscaling Frequenza : 120 Hz nativa, VRR e FreeSync Premium Pro

: 120 Hz nativa, VRR e FreeSync Premium Pro Audio : Dolby Atmos, Object Tracking Sound+

: Dolby Atmos, Object Tracking Sound+ Smart : Tizen OS con Alexa e Google Assistant

: Tizen OS con Alexa e Google Assistant Connettività : HDMI 2.1, Wi-Fi, Bluetooth

: HDMI 2.1, Wi-Fi, Bluetooth Compatibilità : DVB-T2

: DVB-T2 Design: Titan Black, ultrasottile, anti-riflesso

Considerazioni finali

Con una diagonale da 75 pollici, tecnologie Mini LED e una dotazione completa per l’intrattenimento domestico e il gaming, il Samsung Neo QLED QE75QN90B si propone come una soluzione adatta a chi cerca un televisore di fascia alta senza compromessi.

Attualmente il modello è disponibile su Amazon a 949€, uno dei prezzi più competitivi mai registrati per questa configurazione. Si tratta di un’offerta a tempo, che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per chi intende aggiornare il proprio impianto video con un prodotto di ultima generazione.