Sconto Samsung The Frame 43 pollici QLED 4K, la TV che è un quadro a 521€

Scende a 521€ su Amazon il prezzo del Samsung The Frame da 43″, una smart TV 4K con pannello QLED e design da quadro, perfetta per chi cerca qualità visiva e arredo in un solo dispositivo. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ben al di sotto della media recente di 619,99€, per un risparmio immediato di quasi 100€.

Design d’autore e qualità QLED

Il Samsung The Frame è molto più di una semplice TV: è un vero oggetto di design. Il suo formato sottile e le cornici intercambiabili lo trasformano in un quadro da parete quando non è in uso, integrandosi perfettamente nell’arredamento. A livello tecnico, lo schermo QLED 4K garantisce colori vivaci, neri profondi e dettagli nitidi, grazie al Quantum Processor 4K, che ottimizza ogni scena in tempo reale. La tecnologia Quantum Dot, combinata con il supporto HDR10+, offre una qualità visiva eccellente, sia per film che per sport e gaming.

Modalità Art e funzionalità smart

Uno dei tratti distintivi di The Frame è la Modalità Arte, che consente di visualizzare opere artistiche o fotografie personali quando la TV è spenta, riducendo la sensazione di “schermo nero” in salotto. Dotata di sistema Tizen, The Frame permette l’accesso alle principali app di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube, con un’interfaccia fluida e intuitiva. Include anche un telecomando solare e il supporto a comandi vocali con Alexa, Google Assistant e Bixby.

Prezzo eccezionale e valore aggiunto

Il prezzo di listino per questo modello si aggira attorno ai 699€, mentre fino a poco tempo fa era stabilmente proposto a 619,99€. L’offerta attuale a 521€ rappresenta quindi un doppio vantaggio: risparmio reale sul prezzo recente e ancora più ampio rispetto al listino. Un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un televisore di alta gamma con uno stile inconfondibile.

Chi desidera una smart TV che sia anche un elemento d’arredo raffinato, troverà in The Frame un’alleata perfetta: scopri questa Samsung QLED a 521€ su Amazon.