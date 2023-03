Offerte di primavera, smart monitor Samsung M5 32″ con Airplay solo 199,99€

Il monitor ideale per il mondo Apple, iPhone iPad inclusi esiste, ed oggi è anche in sconto parliamo del Samsung Smart Monitor M5 che oggi costa solo 199,99 euro grazie agli sconti di primavera.

L’idea di base di questi monitor (full HD 1920X1080) è accattivante e al passo con i tempi: invece di un monitor tradizionale solo per il lavoro o al massimo il gaming, i modelli M5, al pari dei modelli M7 con risoluzione maggiore, includono gli speaker, il negozio di app e quindi anche tutti i principali servizi di streaming TV, la tecnologia Apple AirPlay 2 e Mirroring per riprodurre tutti i contenuti, foto, audio e video da iPhone e Android e molto altro ancora.

In pratica sono pensati e progettati con una serie di tecnologie e funzioni che li rendono perfetti non solo per il lavoro ma anche per il tempo libero.

Con Samsung TV Plus, inoltre, si hanno a disposizione disposizione contenuti live e on-demand gratuiti senza perdere tempo con download e iscrizioni, mentre la Universal Guide fornisce consigli personalizzati. Ovviamete c’è accesso alle applicazioni dei principali servizi di streaming tra cui Apple TV, Disney +, Netflix e Amazon Prime cui si accede direttamente con il telecomando comando di serie e senza collegamento del PC.

La novità di questa fine anno per i modelli 2022 è che grazie a Matter diventeranno dei Border router per gestire le periferiche compatibili con il nuovo standard per la domotica ma già da adesso è possibile trasformare lo Smart Monitor in un centro di comando collegandolo ai dispositivi IoT domestici con SmartThings per spegnere le luci, abbassare le tapparelle e impostare il termometro alla temperatura perfetta per una serata rilassante, tutto da una sola postazione.

Ecco le loro caratteristiche principali

E’ un Monitor FHD da 27 o 32 pollici, HDR10, con design sottile senza bordi su tre lati

Non ha ingresso antenna

Connettività multipla, per collega PC o Mac, telefono cellulare o la console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay

Modalità Eye-Saver e Flicker-Free, riduce l’affaticamento degli occhi per una visione confortevole

Con le app a bordo è possibile navigare su internet, modificare documenti e sviluppare i propri progetti, tutto con il semplice schermo. Con la nuova Workmode e possibile anche accedere da remoto ad un altro computer, utilizzare i programmi della suite Microsoft 365 e persino collegarsi ai dispositivi mobili Samsung tramite Samsung DeX, per lavorare senza interruzioni.

Grazie alle offerte di primavera il modello da 32 pollici costa solo 199 € invece di 339 € il prezzo più basso di sempre

