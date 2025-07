Prime Day, la full frame Sony Alpha 7 III a solo 1.285€

È in offerta su Amazon Sony Alpha 7 III, una fotocamera full frame pensata per chi cerca versatilità in foto e video. Il prezzo scende a 1.285,00€ rispetto ai 1.465,48€ registrati in media negli ultimi 30 giorni, con caratteristiche pensate per fotografia avanzata e produzione video.

Sensore full frame da 24,2 MP e autofocus a 693 punti

La Sony Alpha 7 III monta un sensore CMOS Exmor R retroilluminato da 24,2 megapixel, abbinato al processore d’immagine BIONZ X. Il sistema di messa a fuoco automatica utilizza 693 punti a rilevamento di fase che coprono il 93% dell’area del fotogramma, permettendo un tracking efficace anche in condizioni di luce difficili. La sensibilità ISO estesa fino a 204.800 aiuta nelle riprese notturne o in ambienti interni.

Video 4K e doppio slot SD

Per chi lavora con il video, la Sony Alpha 7 III registra in 4K UHD a 30 fps con lettura completa del sensore, senza pixel binning. È compatibile con i profili S-Log3 e HLG per la post-produzione. La presenza del doppio slot SD consente di separare foto e video o creare backup automatici, utile in ambito professionale. L’autonomia è tra le più alte della categoria: fino a 710 scatti per carica con batteria NP-FZ100.

Corpo tropicalizzato e stabilizzazione a 5 assi

La struttura in lega di magnesio rende la Alpha 7 III resistente a polvere e umidità. La stabilizzazione a 5 assi integrata nel corpo macchina riduce le vibrazioni su tutti gli obiettivi compatibili, compresi quelli privi di stabilizzazione ottica. Il mirino elettronico OLED da 2,36 milioni di punti e lo schermo LCD inclinabile da 3” facilitano l’inquadratura in ogni condizione.

Una scelta ancora attuale per chi cerca un full frame

Uscita nel 2018, la Sony Alpha 7 III è stata superata da modelli più recenti nella gamma Alpha, ma resta ancora valida per chi non ha necessità di funzionalità all’ultimo grido. Si rivolge in particolare a fotografi amatoriali evoluti o semi-professionisti che vogliono un corpo solido e completo per lavorare con ritratti, prodotti, cerimonie o scatti in studio. È anche una scelta coerente per chi già possiede ottiche Sony con attacco E-mount o intende costruire un corredo senza affrontare spese elevate fin da subito.

Per chi cerca una mirrorless full frame con funzioni avanzate sia in ambito fotografico che video, la Sony Alpha 7 III è ora disponibile a 1.285,00€ contro un prezzo medio recente di 1.465,48€, con un risparmio di oltre 180€.

