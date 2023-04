Coupon sconto da 40€ su Soundcore Motion Boom Plus, cassa bluetooth portatile da 80 W

Se state cercando un altoparlante portatile, ma dotato di una potenza oltre la media, pronta per animare anche i vostri party all’aperto, allora Soundcore Motion Boom Plus potrebbe essere tutto quello che stavate cercando. Ancor di più adesso, che su Amazon si trova in sconto di 40 euro, così pagandola appena 139,99 euro. Clicca qui per acquistarla.

La caratteristica principale di questo altoparlante sta nella sua enorme potenza di ben 80W. Inoltre, la batteria mostre al suo interno offre fino a 20 ore di riproduzione. L’altoparlante è in grado di diffondere musica a 360 gradi, grazie ai suoi due woofer da 3,5 pollici, ognuno con una potenza di 30W, affiancati da due tweeter da 1 pollice, ciascuno con una potenza di 10W, e due driver passivi ai lati.

Si tratta di una configurazione piuttosto insolita per un altoparlante portatile, ma che in questa Soundcore Motion Boom fa certamente la differenza. Infatti, la periferica promette di offrire il massimo della qualità sia sulle frequenze basse che quelle molto alte, coprendo un range che va da 20Hz a 40KHz.

Come altre periferiche della società, anche questa Motion Boom Plus presenta la tecnologia BassUp, che consente di migliorare la corposità delle basse frequenze. Si tratta, dunque, di un altoparlante che piacerà certamente a quanti amano i bassi potenti. Inoltre, è compatibile con l’app Soundcore, che permette di personalizzare l’equalizzazione e offre supporto alla tecnologia PartyCast 2.0, per collegare fino a oltre 100 altoparlanti Soundcore, anche di modelli diversi, per riprodurre musica all’unisono.

Come già accennato, altro punto di forza di questo altoparlante è la sua immensa batteria, da ben 13.400mAh, che permette di riprodurre musica fino a 20 ore senza necessità di presa. Non solo, l’altoparlante stessa può trasformarsi in una stazione di ricarica per un dispositivo esterno, grazie alla porta USB sul retro, che può anche assorbire fino a 15W e ricaricare la batteria in circa 5 ore. È possibile riprodurre la musica tramite Bluetooth 5.3 o cavo AUX.

Tra le caratteristiche di connettività, questo Boom Plus si fregia anche del supporto alle connessioni multipoint, quindi è possibile collegarlo contemporaneamente a due smartphone e trasmettere brani musicali da entrambi.

Boom Plus costa solitamente 179,99 euro, ma al momento lo portate a casa su Amazon al prezzo di 139,99 euro, semplicemente flagrando il codice sconto di 40 euro presente sulla pagina d’acquisto.