Sconto su Beats Pill+, lo speaker secondo Apple: 129 €

Volete un altoparlante da tavolo di alta qualità, prodotto da Apple e con tutte le caratteristiche di un dispositivo audio Beats? Su Amazon trovate in forte sconto Beats Pill+: 129 euro invece dei 199 euro richiesti da Apple, il prezzo più basso di sempre.

Si tratta del primo prodotto Beats da quando Apple ha acquistato l’azienda che fu di Dr. Dre ed è anche url primo ad avere un ingresso Lightning, lo stesso presente sugli iPhone e iPad. Tra le sue caratteristiche

Connessione “pair and play” con i dispositivi Bluetooth

Batteria ricaricabile da 12 ore

Vivavoce integrato

L’uscita permette di ricaricare iPhone e altri dispositivi

Ricarica veloce (3 ore)

La riproduzione audio è affidata a 2 tweeter (più esterni) e 2 woofer al centro, con una tecnologia di separazione audio identica a quella dei dispositivi di registrazione impiegati negli studi professionali.

Il Beats Pill+ non è destinato solo agli utenti di iPhone, iPad e Mac, ma anche per chi usa smartphone e tablet Android: l’app, infatti, è compatibile sia per iOS in App Store, che per i terminali del robottino verde. L’app Beats Pill+ permette di accedere a nuove funzioni tra cui ottimizzare il suono e aggiungere al mix un secondo altoparlante.

L’altoparlante Beats è l’ideale per ascoltare musica, per giocare o fare chiamate anche in viva voce. Le recensioni lo giudicano come un prodotto di alta qualità sonora, perfettamente capace di competere con i più affermati concorrenti come gli altoparlanti Bose. La qualità costruttiva è al top e i controlli molto comodi e funzionali. A questo prezzo, quello di un medio speaker, va comprato senza attese se vi interessa la tipologia.

