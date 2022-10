Sconto sul monitor LG 32UN500, perfetto per Mac e iPad a solo 299 euro

Se cercate un monitor per il vostro Mac non dovete andare lontano. Vi basta cliccare su questo link per approdare su Amazon dove oggi comprate in sconto a solo 299 euro il display LG 32UN500. Stiamo parlando di un prodotto davvero molto interessante con tutto quello che vi serve per ampliare l’angolo di visione di un MacBook Pro, un Macbook Air, un desktop o anche un iPad di ultima generazione, quelli con porta USB-C.

La flessibilità di questo monitor si comprende dalle specifiche. Si tratta di un monitor da 32″ con risoluzione Ultra HD 4K 3840×2160; è compatibile HDR 10, ha un Color Gamut DCI-P3 90% da 1.07 miliardi di colori e Speaker Stereo Integrati con potenza di 10W. Chi gioca troverà un audio di alta qualità e il supporto a tecnologie AMD FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer.

Dal punto di vista ergonomico segnaliamo il design senza cornici di LG 32UN500 su 3 lati e lo stand One-Click che rende l’installazione facile e veloce e consente di regolare l’inclinazione del monitor per creare una postazione ideale. Dal punto di vista della connettività c’è anche qui massima flessibilità. Ci sono due porte HDMI in ingresso e una porta Display Port 1.4.

Per il collegamento con un Mac privo di porta HDMI vi consigliamo di acquistare un cavo che supporti la conversione da USB-C a HDMI a 60 Hz come questo di Ugreen. Oppure un adattatore come questo di Belkin che permette anche l’alimentazione ed è perfetto per un iPad. Se volete qualche cosa di più sofisticato e universale in vendita c‘è anche questo HUB di Satechi ch

LG 32UN500 non è un monitor specifico per giocatori ma pensato per un uso generalista. Rappresenta l’ideale per un uso multimediale per navigare, per video e foto editing. Ottimo per videocomunicazione e streaming in generale.

Il prezzo per la versione da 32 pollici è straordinariamente basso. Oggi grazie ad un’offerta speciale lo pagate solo 299 euro. Il prezzo più basso in assoluto. In circolazione non si trova a meno di 350 con prezzo “normale” sui 400 euro.

Click qui per comprare