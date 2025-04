Ultimate Ears MINIROLL, mini speaker potente a solo 49,99 €

Chi ama ascoltare musica ovunque vada, senza rinunciare alla qualità del suono e alla praticità, non può farsi sfuggire questa occasione lo sconto su l’Ultimate Ears MINIROLL, uno speaker Bluetooth compattissimo, impermeabile e con un suono sorprendentemente potente per le sue dimensioni ch osta solo 49,99€ invece che 84,99 €.

L’aspetto più notevole di questo prodotto è il design: è rotondo e moderno, disponibile in più colorazioni, MINIROLL è pensato per essere portato davvero ovunque: si infila in tasca, si aggancia allo zaino o si appende alla bici grazie alla comoda fettuccia integrata.

La scocca è certificata IP67, quindi resiste a polvere e immersioni in acqua fino a un metro. Insomma, potete portarlo al mare, in campeggio, sotto la doccia o in piscina, senza preoccupazioni. EGrazie alla funzione PartyUp, potete collegarlo ad altri speaker UE.

L’autonomia è uno dei suoi punti forti: fino a 12 ore di riproduzione musicale con una singola carica, così non devi pensare a ricaricarlo ogni volta che esci. E con il pulsante multifunzione puoi mettere in pausa, far partire o saltare le tracce, tutto direttamente dallo speaker.

Ultimate Ear Mini Roll costerebbe 89,99 €, ma oggi lo trovate in offerta a 49,99 euro