Sedia telescopica Monclique, portatile e leggera, in sconto a 21,17 euro

Se avete bisogno di una sedia super-compatta da tenere sempre pronta nel portabagagli o da portare in spalla mentre vi spostate tra i boschi in cerca del posto ideale per allestire il pic-nic, valutate l’acquisto di quella di Monclique attualmente in promozione a 21,17 euro.

Questa sedia riesce ad occupare pochissimo spazio perché utilizza un particolare sistema di apertura diverso da quelli a cui siamo normalmente abituati. Da chiusa ha la forma di un disco dello spessore di 7 centimetri e con un diametro di 25 centimetri.

Inoltre complessivamente sfiora i 900 grammi, quindi è anche abbastanza leggera e si può portare in spalla per diversi chilometri senza soffrirne troppo il peso. Anche perché incorpora una maniglia in tessuto che, grazie ad un sistema estensibile, si può trasformare anche in una pratica tracolla.

Estensibile o per meglio dire telescopico è anche il sistema di apertura di cui accennavamo poc’anzi. E’ infatti sufficiente tirare con entrambe le mani le due estremità, allontanandole tra loro, per decidere l’altezza della sedia, partendo dai 7 centimetri fino ad arrivare a 45 centimetri, perciò può essere regolata in base all’altezza del tavolo al quale andrà affiancata, all’attività che va ad accompagnare o semplicemente a quella della persona che deve utilizzarla, bambini inclusi.

La seduta come dicevamo è di forma circolare ed ha un diametro di 25 centimetri, quindi risulta abbastanza comoda anche per un adulto, anche perché può sorreggere fino a 150 chilogrammi di peso.

E’ utile tanto in campeggio, magari per chi va a pescare, quanto in casa. Per esempio la potete riporre nella scarpiera posizionata in prossimità dell’ingresso di casa in modo da poterla aprire all’occorrenza quando dovete indossare le scarpe prima di uscire o le ciabatte al rientro.

Il suo sistema di blocco è davvero ingegnoso perché nonostante il peso della persona seduta, non si corre il rischio di ritrovarsi improvvisamente per terra. Per chiuderla infatti è necessario tenere ferma una estremità e ruotare l’altra in modo da sganciare le varie componenti che compongono la struttura conica con cui è realizzato il telaio di questa sedia. Concludiamo dicendo che ha anche dei piedini antiscivolo, quindi si può usare tranquillamente anche su pavimenti e porticati.

Disponibile in dieci diverse varianti di colore, la potete comprare in sconto online a 21,17 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.