Sei lampade LED wireless per interni a soli 1,33 euro l’una

Sei lampade LED wireless a soli 1,33 euro l’una. E’ l’incredibile prezzo che si ottiene grazie ad un codice sconto sull’acquisto del kit di lampade portatili OxyLED che si accendono sfiorando un sensore.

Queste lampade utilizzano tre batterie ministilo AAA (non incluse in confezione) per l’alimentazione e si fissano a qualsiasi superficie attraverso un affidabile adesivo 3M. Sono inoltre dotate di piccoli LED capaci di illuminare l’interno di armadi e cassetti, risultando perciò particolarmente utili in bagno, camera da letto, cucina, soggiorno e tutti gli altri ambienti casalinghi.

Si accendono con un click sfiorando il sensore esterno e con una pressione prolungata dello stesso è possibile regolarne l’intensità luminosa tra 3 e 55 lumen, risultando perciò particolarmente utili per illuminare il piano di lavoro in cucina, il contenuto di un armadio oppure quello di un cassetto.

Queste pratiche lampade sono vendute in confezione da 6 al prezzo di 16 euro. Se tuttavia inserite il codice WDKNJEZ4 nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento le pagate la metà: solo 7,99 euro, praticamente appena 1,33 euro per ciascuna lampada.