Sempre connessi anche in bici coi tre nuovi accessori Celly ProBike

Celly ha presentato tre nuove soluzioni per la mobilità: si chiamano WEATHERBIKE, SPEAKERBIKE e POWERBIKE e si adattano sia per chi ha bisogno di usare lo smartphone durante l’attività sportiva in bicicletta, sia per chi non vuole rinunciare alla comodità offerta dalla tecnologia nelle passeggiate quando ha del tempo libero a disposizione.

Il marchio italiano di accessori per smartphone del gruppo Esprinet ha pensato a tre accessori che ben si accostano al periodo primaverile e all’estate che abbiamo ormai alle porte, utili non solo perché permettono di accogliere lo smartphone fissandolo sul manubrio della bicicletta ma perché mettono a disposizione alcune funzioni accessorie come ad esempio un vano porta-oggetti, un powerbank e una torcia, che si rivelano particolarmente utili anche quando lo smartphone non è in uso.

Ad esempio WEATHERBIKE, in vendita a 34,99 euro, è una custodia che si aggancia al telaio della bicicletta pensata per proteggere lo smartphone dalla pioggia e al contempo grazie alla finestra trasparente consente di interagire con lo schermo senza doverlo estrarre dalla tasca, per usarlo quindi come navigatore satellitare. Permette anche di sbloccare il telefono tramite FaceID e presenta un ampio spazio interno per poter accogliere oggetti di piccole e medie dimensioni come chiavi, portafogli e auricolari. Si aggancia al telaio della bicicletta garantisce una presa salda del supporto.

Di questa serie fa parte anche SPEAKERBIKE (49,99 euro), uno speaker wireless per bici o monopattini elettrici con triplice funzione: si aggancia al manubrio della bicicletta e grazie alla batteria incorporata da 3.600 mAh può sia ricaricare uno smartphone, sia alimentare il LED frontale che l’altoparlante da 5 Watt, in modo da funzionare contemporaneamente da powerbank per il cellulare, torcia per illuminare il manto stradale e speaker per amplificare le musica dello smartphone tramite collegamento Bluetooth.

Il terzo e ultimo prodotto presentato da Celly si chiama POWERBIKE: al prezzo di 34,99 euro si acquista un supporto universale per bici e monopattini elettrici che consente di fissare lo smartphone sul manubrio e al contempo trasportare una batteria d’emergenza da 5.000 mAh, inclusa in confezione, con cui ricaricare il telefono sia durante gli spostamenti sia al termine della passeggiata, sfilando la powerbank dal supporto, che per altro presenta due porte USB ed è quindi capace di ricaricare fino a due telefoni contemporaneamente.