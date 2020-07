Sensore domestico smart per rilevazione dell’aqua Aqara, solo 11 euro in offerta

Offerta da non perdere per il sensore domestico per l’acqua Aqara, in sconto a soli 11 euro in occasione dei Saldi di metà anno di Gearbest.

Il sensore smart Aqara può rilevare la presenza di acqua e inviare subito un allarme attraverso l’apposita applicazione.

Si applica sul pavimento nei locali che potrebbero essere a rischio di infiltrazioni (come bagni, garage, interrati), oppure è perfetto per le aziende che devono evitare ad ogni costo l’allagamento (per esempio server farm o magazzino) ed è in grado di rilevare la presenza di acqua non appena il livello supera gli 0,5 mm.

Ovviamente il dispositivo è certificato IP67 e include una batteria CR2032 che garantisce un’autonomia fino a 2 anni.

Per acquistare il sensore domestico per l’acqua Aqara sfruttando l’offerta di 11 euro basta cliccare su questo link diretto.

Ricordiamo che per funzionare deve essere abbinato ad un gateway multi-funzionale compatibile come ad esempio il gateway Aqara che abbiamo recensito a questo link.

