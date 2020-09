Apple One, nel codice di Apple Music indizi del pacchetto di servizi Apple

Il bundle di servizi della Mela si chiamerà “Apple One”. La conferma e il nome reale di quanto già riportato altre volte, l’ultima volta da Bloomberg ad agosto, quelle dell’arrivo di un pacchetto di servizi che unità tutto insieme (dalla Musica alle app, da Apple TV ad iCloud) sono state confermate apparentemente da una scoperta importante: un riferimento dentro al codice di Apple Music per Android. Scorrendo tra le righe di testo, come si apprenda da 9to5Google, si può leggere:

“Il tuo abbonamento ad Apple Music sarà incluso in Apple One, a partire %. Non avrai un costo per tutte e due gli abbonamenti. Puoi gestire il tuo abbonamento ad Apple One da iPhone, iPad, Apple Tv e Mac”

Apple One sarebbe, come ovvio, qualche cosa di simile ad Amazon Prime; scegliendolo si avrebbe modo di risparmiare sui piani mensili rispetto all’acquisto singolo servizio. Per Apple l’ovvio vantaggio è quello dell’introito ricorrente e un maggior numero di abbonamenti anche a servizi oggi poco graditi (come News ad esempio) perchè a trainare sarebbero quelli a maggior gradimento, come Apple Music. Con un modesto ricarico infatti si potrebbe avere tutto quel che Apple offre e questo potrebbe convincere molti ad sottoscrivere il pacchetto Apple One invece che la singola sottoscrizione.

Tra i servizi attualmente offerti da Apple, ci sono: Apple News+ (10$ al mese negli USA, accessibile fino a un massimo di cinque familiari), Apple Arcade (4,99 euro al mese con accesso in famiglia che consente di giocare in sei con un solo abbonamento), Apple Music (9,99 euro individuale e 14,99 euro per l’accesso in famiglia fino a sei persone), Apple TV+ (€ 4,99 al mese oppure gratis con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple o di un abbonamento Apple Music per studenti).

I piani di archiviazione iCloud a pagamento prevede la condivisione di due piani da 200 GB (2,99 euro) e 2 TB (9,99 euro) con la famiglia.

Stando a quanto riferisce Bloomberg il pacchetto di servizi consentirebbe di risparmiare tra i 2$ e i 5$ al mese. Dovremmo saperne di più in occasione dell’evento del 15 settembre.