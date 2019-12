Set DUKA RS1 chiave a cricchetto multiuso con 24 punte in super offerta a soli 17 euro

Per la gioia di tutti gli amanti del fai da te, ecco in offerta un’interessante set che include una chiave a cricchetto multiuso abbinabile a 24 diverse punte adatte ad ogni occasione. Si tratta di uno strumento indispensabile per i lavoretti di casa, in grado di adattarsi alle diverse esigenze quotidiane ma anche ai lavori più complessi.

La chiave può essere assemblata sfruttando quattro diversi elementi modulari, che possono essere combinati in maniera versatile in base alle esigenze e alla posizione degli elementi con i quali dovranno interagire, in modo da poter applicare il massimo della forza ed efficacia.

Nella gif qui di seguito è possibile osservare alcune combinazioni.

Secondo quanto dichiarato dal produttore grazie a questo sistema modulare è possibile applicare l’80% in meno di forza per raggiungere gli stessi risultati ottenuti con una chiave normale.

Alla chiave è possibile assegnare 24 diverse punte appartenenti alla cinque più usate tipologie di viti ed elementi utilizzati nell’assemblaggio, così da coprire ogni esigenza nel montaggio o nello smontaggio. Qui di seguito l’elenco di tutte le punte presenti in questo set.

Garantita anche la resistenza agli sforzi grazie alla lega di alluminio con cui sono stati realizzati gli elementi di questo kit.

Il kit DUKA RS1 è in vendita a soli 17 euro, prezzo molto buono per un set di questo genere, completo e versatile: si acquista cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.