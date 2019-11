Settimana Black Friday: Echo Dot scontato fino al 67%

Amazon approfitta della settimana del Black Friday per scontare massicciamente quasi tutti i suoi dispositivi compatibili con Alexa. Tra i tanti ci sono anche i due modelli di Echo Dot, altoparlanti smart che si distinguono per qualità, funzioni e prezzo. Amazon in particolare sconta

Amazon Echo Dot

Con questo piccolo dispositivo, giunto alla terza generazione, di fatto si mette in casa un altoparlante intelligente con cui potrà interagire tutta la famiglia per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali. Macitynet l’ha provato qui. Lo pagate solo 19,99 euro invece che 59,99 euro (-67%)

Amazon Echo Dot con orologio

Echo Dot di terza generazione ha anche una versione con orologio. Le funzioni di base sono le stesse di Echo Dot “normale” tranne per il fatto di avere un display frontale.Questo schermo permette di avere informazioni sull’ora e la temperatura e i timer. Si può chiedere ad Alexa di impostare una sveglia. Il sensore di cui è dotato il display regola automaticamente la luminosità di giorno e di notte. Lo pagate solo 34,99 euro invece che 69,99 euro (-50%)

Tutte le altre offerte sugli speaker Echo da soli o con bundle e sui prodotti Amazon per la smart home e la domotica le trovate su questa pagina.