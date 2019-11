Settimana Black Friday: robot aspirapolvere Roomba 981 ad un superprezzo: 449 €

Nella settimana del Black Friday debutta anche un interessante sconto su uno dei migliori robot aspirapolvere del momento il Roomba 981: che costa 499 euro invece dei 999 euro

Non è l’unico Roomba in sconto (trovate ribassati anche iRobot Roomba 605 e iRobot Roomba i7156, ma qui siamo di fronte ad un prodotto molto avanzato, dotato di sistema di pulizia a 3 fasi con Power-Lifting per lo sporco più ostinato, spazzola laterale per la pulizia lungo i bordi e negli angoli, funzione di aspira briciole e peli di animali domestici con potenza 10 volte superiore rispetto al sistema AeroVac dei Roomba serie 600.

Questo modello è in grado di mappare l’ambiente rilevando oltre 230.400 punti di riferimento: il suo processore poi li elabora consentendo di pulire un intero appartamento in maniera completamente automatizzata, sfruttando le due spazzole in gomma multi-superficie che si adattano a pavimenti e tappeti e flettono per catturare efficacemente polvere, sporco, briciole e capelli.

Lo sconto a 499 euro è ottimo. In passato questo aspirapolvere robot era sceso intorno ai 550 euro. In passato in stagione “normale” veleggia intorno ai 600/700 euro, quindi lo sconto è reale.

Click qui per comprare. L’offerta è valida solo per oggi