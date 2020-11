Sicurezza domestica, il sensore di movimento ambientale Sonoff a 10,14 euro in offerta lampo

Se siete alla ricerca di un sistema di sicurezza domestica fai da te, che costi poco, ma che protegga la vostra abitazione, Sonoff potrebbe essere il brand che fa al caso vostro. Della stesso società vi abbiamo presentato anche prese smart, ma oggi vi mostriamo in offerta lampo il sensore di movimento ambientale, che potete portarvi a casa ad appena 10,14 euro.

Si tratta di un sistema a infrarossi, che integra microprocessori a bassissima potenza e che vi consente di monitorare e rilevare i movimenti di una persona all’interno della stanza, e di inviarvi notifiche allo smartphone. Robust e durevole nel tempo, è adatto per casa, ufficio, capannoni, garage, seconde case e chi più ne ha più ne metta.

Per il corretto funzionamento deve essere abbinato ad un bridge sonoff, e ha una distanza di trasmissione di 150m, e può rilevare il movimento di una persona a distanza di circa 12m, con un angolo di rilevamento di 110 gradi. Funziona con due batterie AAA, che forniranno circa 6 mesi di funzionamento continuativo.

La periferica ha un peso di circa 78 grammi, e può essere appesa al muro grazie alla piccola staffa posteriore inclusa in confezione. Il prodotto ha misure di circa 11,80 x 6,10 x 4,30 cm.

Solitamente costa oltre 13 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 10,14 euro. Si tratta di uno sconto importante e consistente se si considera che spesso questi sensori devono essere acquistati in più pezzi, uno per ogni stanza, e quindi ipotizzando di acquistarne almeno 4, lo sconto è di 12 euro circa. Clicca qui per acquistare.