SJCAM SJ8 PRO, l’action Cam 4K a 60 FPS in super sconto a poco più di 150 euro

Quando si parla di action cam low cost SJCAM è il brand più noto tra gli appassionati, perché tra i tanti è quello con il miglor rapporto qualità prezzo. L’ultimo modello in ordine cronologico si chiama SJCAM SJ8 PRO, e attualmente si trova in sconto si eBay a 155,99 euro, direttamente a questo indirizzo.

Tra le sue principali caratteristiche il supporto alla registrazione 4K Ultra HD, dotata di sensore SONY IMX377 che registra video nativi 4K a 60FPS ed è in grado di scattare foto da 12 MP. La camera utilizza il più recente chip Ambarella H22, più efficiente nella gestione e nella realizzazione di video e foto.

A livello di connettività gode di un connettore USB di tipo C, con trasferimenti più rapidi, e possibilità di supportare microfoni esterni, per migliorare la registrazione vocale.

E’ dotata di una batteria ad alta capacità da 1200 mAh, che offre una durata di 90 minuti per riprese alla massima risoluzione 4K a 60FPS. Supporta il formato RAW, così da salvare i file senza perdita di qualità, adatto per il post-editing, così da semplificare la creazione di foto professionali.

SJCAM 8 PRO permette immersioni subacquee fino a 30 metri con la custodia impermeabile inclusa, ha un sensore grandangolare con visuale da 170 gradi, ideale per le immersioni, ma anche per il surf e altri sport estremi.

E’ dotata di un ampio schermo touch IPS da ben 2,33 pollici, supporta lo standard WiFi a 2,4 GHz e 5 GHz e utilizza la stabilizzazione giroscopica EIS, proponendo uno zoom digitale 8X e un’interfaccia UI intuitiva.

L’action cam ha dimensioni davvero contenute, pari a 6,2 x 4,1 x 2,9 cm, con un peso di 88 grammi, dunque particolarmente leggera. In confezione, oltre alla camera, anche una custodia impermeabile, una cover posteriore, un copriobiettivo, oltre alle staffe per biciclette e adattatori vari. Non mancano anche adesivi per montarla su qualsiasi superficie, oltre ai cavi per il funzionamento e l’utilizzo immediato.

Si acquista su eBay direttamente a questo indirizzo al prezzo di 155,99 euro.