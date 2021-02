Smart cam Sonoff, prezzo bomba per la videocamera Wi-Fi: solo 25 € con coupon

Ottima offerta quella dedicata alla smart camera Wi-Fi GK-200MP2-B, videocamera intelligente di Sonoff che si propone come accessorio particolarmente efficace per il controllo della casa, ad un prezzo vantaggioso: solo 25 euro con il coupon G5DE4C336B112000.

Caratterizzata da una look moderno, sobrio ed essenziale, la SONOFF, è dotata di moltissime funzionalità avanzate, buona parte delle quali direttamente accessibili via Wi-Fi attraverso l’immancabile applicazione smartphone.

Equipaggiata con una risoluzione 1080p, è un grado di coprire una angolo di visione particolarmente ampio, fino a 340° in orizzontale e fino a 120° in verticale, grazie al motorino integrato. Integra anche un sistema di comunicazione a doppia via, che consente di ascoltare e comunicare con chi si trovasse nei paraggi direttamente dallo smartphone.

Include la visione IR per poter osservare ambienti bui o in scarsità di luce e il rilevamento del movimento, indispensabile per rilevare intrusioni inattese; in caso di “allarme” la videocamere invierà una notifica direttamente sullo smartphone.

È compatibile anche con il Real Time Streaming Protocol, che permette la visualizzazione in tempo reale in streaming degli ambienti osservato, previo utilizzo di un dispositivo Network Video Recorder (NVR). Per questo scopo la videocamere di Sonoff supporta anche schede di memoria SD card fino ad un massimo di 128 GB.

Oltre alla connettività Wi-Fi, la smart cam di Sonoff include anche una presa di connessione Ethernet, nel caso in cui servisse integrarla all’interno di un rete cablata.

La webcam Sonoff GK-200MP2-B si acquista a circa 25 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il codice sconto G5DE4C336B112000 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.