Smart Working più sicuro e veloce con Synology Drive

Si continua a parlare molto di smart working e lavoro da remoto ed è probabile che anche nei prossimi mesi saranno molte le aziende che dovranno adattarsi a questa modalità.

Nonostante numerose aziende nel corso dei mesi si siano adoperate per rendere il lavoro da casa dei propri dipendenti sempre più facile e protetto, la priorità rimane di poter utilizzare soluzioni tecnologiche che consentano l’accesso immediato e sicuro ai dati.

Synology propone una gamma di NAS in grado di adattarsi alle caratteristiche di varie realtà e necessità degli utenti. Il sistema operativo DiskStation Manager permette alle aziende e i dipendenti di salvare, condividere e sincronizzare i file creando un cloud privato. Tutti i dati possono essere salvati automaticamente con una serie di soluzioni gratuite con licenza e senza costi aggiuntivi.

Le soluzioni di archiviazione in questione semplificano l’archiviazione dei file, combinando la convenienza e la facilità d’uso dei servizi cloud con uno stretto controllo degli accessi e la gestione dei dati delle soluzioni on-premises. Al fine di rendere disponibili i file ovunque e in qualunque momento e semplificare la collaborazione e la condivisione dei progetti aziendali, Synology mette a disposizione degli utenti l’archivio cloud privato Synology Drive, che permette di rendere subito disponibili i file necessari.

Synology Drive consente accesso completo ai file con un browser web o un’applicazione mobile, fornendo anche funzionalità avanzate di streaming per i computer. Permette di gestire l’uso della capacità di archiviazione delle cartelle condivise configurando la quota degli utenti e per condividere i file internamente ed esternamente è possibile usare un link di condivisione protetto con password e data di scadenza.

Per una maggiore sicurezza, Synology Drive consente di abilitare il backup pianificato o in tempo reale per le cartelle più importanti, per averle sempre a disposizione in caso vengano compromesse o cancellate accidentalmente. Inoltre la stessa versione protegge anche dai ransomware.

Infine, questa soluzione offre capacità di archiviazione che vanno da uno a centinaia di terabyte, risparmiando spazio su disco e larghezza di banda sul PC con la sincronizzazione su richiesta e consente di abilitare il backup pianificato o in tempo reale per le cartelle importanti, in modo da averle a disposizione in caso di cancellazione accidentale. In questo modo i dipendenti di ogni ufficio possono caricare o scaricare i file da quelle cartelle utilizzando SMB/AFP alla velocità di una rete LAN.

Per tutte le informazioni Synology vi rimandiamo a questa pagina del sito dell’azienda.